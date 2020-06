Hun blir beskyldt for å være Jeffrey Epsteins medsammensvorne – nå vet ingen hvor Ghislaine Maxwell er

Finansmannen og milliardæren Jeffrey Epstein skulle etter planen ha møtt i retten tiltalt for sexhandel med mindreårige jenter i år. Epstein nektet for anklagene, men kunne fått 45 år i fengsel dersom han ble funnet skyldig. Slik gikk det ikke.

10. august i fjor ble Epstein funnet død på fengselscellen på Lower Manhattan i New York hvor han satt varetektsfengslet. Epstein hevdes å ha tatt sitt eget liv.

FUNNET DØD: Jeffrey Epstein ble funnet død på fengselscellen i august 2019. Her satt finansmannen i varetekt i påvente av rettssak, tiltalt for sexhandel med mindreårige jenter. Foto: AP

I mai i år slapp Netflix dokumentaren «Jeffrey Epstein: Filthy Rich». Dokumentaren fokuserer i stor grad på ofrenes historier – i serien kalt overlevende – kvinnene som hevder å ha blitt seksuelt misbrukt av finansmannen.

Mektige venner

Søkelyset rettes mot Epstein og hans innflytelsesrike og pengesterke vennekrets, og hvordan en stor nok slump med penger og maktmisbruk gjorde det mulig å bedrive slik lyssky virksomhet uten at det fikk rettslige konsekvenser.

Blant milliardærens fornemme bekjentskaper finner man navn som Bill Clinton, Donald Trump og prins Andrew. Ingen av dem vil erkjenne at de visste om Epsteins forbrytelser, og langt mindre innrømme å ha tatt del i dem.

Prins Andrew har særlig vært i hardt vær, da amerikanske Virginia Giuffre hevder at Epstein betalte henne for å ha sex med den britiske prinsen, noe både han og det britiske kongehuset nekter for.

SNAKKET UT: Amerikanske Virginia Giuffre snakket ut om den angivelige sexhandelen i dokumentarprogrammet BBC Panorama i desember Foto: AP

– Jeg synes det var så ekkelt, men jeg visste jeg måtte gjøre ham fornøyd for det var det Jeffrey og Ghislaine forventet av meg, fortalte Giuffre i dokumentarserien Panorama på BBC One, sendt i desember.

Epsteins høyre hånd

Et annet navn som til stadighet blir nevnt i Netflix-dokumentaren, og etter hvert tegnes som en av nøkkelpersonene i Epstein-skandalen, er Ghislaine Maxwell (58).

58-åringen blir av ofrene beskrevet som Epsteins høyre hånd. Hun skal ifølge forklaringene ha vært ansvarlig for å rekruttere de unge jentene og lagt til rette for Epsteins seksuelle omgang med dem. Hun blir også beskyldt for å ha vært deltakende i noen av overgrepene selv.

NÆRE VENNER: Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell avbildet sammen i 2005. Foto: Patrick McMullan / Getty Images

Sporløst forsvunnet

Dermed er det svært sannsynlig at Maxwell i dag er det viktigste vitnet til Epsteins forbrytelser, og at hun også kan redegjøre for hvilke andre personligheter som faktisk var innblandet i dem. Det er bare ett problem: «Ingen» vet hvor Maxwell er.

Men hvem er hun egentlig? Maxwell er en britisk sosietetskvinne og yngstedatter av den avdøde og omdiskuterte mediemogulen Robert Maxwell. Før Epstein og Maxwells veier krysset hverandre var Maxwell kjent for å omgås Londons velstående kretser, i tillegg til å jobbe for noen av farens mange firmaer, skriver britiske Radio Times.

I Trumps selskap

Året etter at Robert Maxwell ble funnet død i Atlanterhavet utenfor Kanariøyene i 1991, angivelig etter å ha tatt sitt eget liv, flyttet datteren til New York.

Det tok ikke lang tid før Ghislaine Maxwells ansikt stadig dukket opp i bildearkivene fra de mest prestisjefylte festene og selskapene – sammen med Epstein. Tidligste dokumentasjon av at de har møttes er en video fra en av Donald Trumps mange selskaper ved presidentens eiendom Mar-a-Lago i 1992.

På 90-tallet ble Epstein og Maxwell beskrevet som et par, men i et lengre intervju med Vanity Fair fra 2003, titulerte Epstein henne som en bestevenn og ingenting annet.

Sluttet å omgås Epstein

I Netflix' ekstra-episode til dokumentaren, som spesifikt omhandler Maxwell, kommer det imidlertid frem at de var et par i en periode, men at dette angivelig forandret seg da Epstein ikke ville gifte seg med henne.

Etter at Jeffrey Epstein ble dømt for overgrep mot én jente i 2008, var ikke Maxwell lenger å se sammen med finansmannen i offentligheten.

I 2011 kom hun med en offentlig uttalelse gjennom sine juridiske representanter, hvor hun benektet enhver påstand om at hun skal ha visst om, eller hatt noe med Epsteins forbrytelser å gjøre.

– Beskyldningene mot meg er avskyelige og helt usanne, og jeg ber om at de opphører, uttalte hun den gang.

Forsvant fra offentligheten

I 2012 grunnla Maxwell «The TerraMar Project», en interesseorganisasjon for å verne om internasjonale farvann, og figurerte i 2014 som foredragsholder på TED-konferansen. Seks dager etter at Epstein ble arrestert i fjor, ble organisasjonen imidlertid lagt ned.

I 2015 saksøkte Virginia Giuffre Maxwell for ærekrenkelser, etter at Maxwell sådde tvil om hennes troverdighet og hevdet at hun løy om å ha blitt misbrukt av henne, Epstein og andre mektige personligheter.

Etter denne episoden forsvant Maxwell fra offentligheten og i 2016 solgte hun huset sitt i New York. Ifølge New York Times skal hun ha flyttet til London året etter, men advokatene hennes hevdet at selv ikke de visste hvilken adresse hun oppholdt seg på.

Utlovde dusør

Det har florert flere rykter om hvor Ghislaine Maxwell oppholder seg, men ingen av dem har blitt bekreftet som sanne. Britiske The Sun utlovde til og med en dusør på om lag 120.000 norske kroner til den som kunne lede dem til gjemmestedet hennes.

Flere ofre forsøker nå å oppnå rettferdighet gjennom sivile søksmål mot Maxwell. Fredag forrige uke etterlyste forfatteren bak ny Epstein-bok, Daniel Halper, også mer åpenhet fra USAs justisdepartement om hvorvidt Maxwell er under etterforskning eller ikke.

– Det som er sjokkerende er at justisdepartementet ikke virker særlig ivrig etter å ta henne, sier han i et intervju med Fox News.

– Etter Epsteins død ble det uttalt fra justisdepartementet at hun og andre antatte medsammensvorne skulle etterforskes, men siden den gang har det vært helt stille, fortsetter han.

Vil holde tilbake rettsdokumenter

Nylig ble det også klart at Maxwell, gjennom sin advokat Jeffrey Pagliuca, forsøker å holde rettsdokumenter fra Virginia Giuffres søksmål i 2015 unntatt offentligheten. Blant disse et 418-sider transkribert opptak med Maxwell.

– Denne forklaringen inneholder forsøk på å tvinge Maxwell til å svare på inngående spørsmål om sexlivet hennes. Innholdet i disse dokumentene er ekstremt personlige, konfidensielle og kan misbrukes av media, skriver Pagliuca.

Dokumentene sies, ifølge ABC News, også å avdekke flere hundre navn – noen berømte, andre ikke – som sosialiserte, reiste eller jobbet med Epstein.

Advokaten skriver videre at dokumentene kan påvirke potensielle vitner og påståtte ofre i saken på en uheldig måte, og at det på nåværende tidspunkt er uklart hvem som er vitner eller mål for noen etterforskning.

Til tross for at Ghislaine Maxwell per nå ikke er siktet for noen forbrytelse, er det nok mange som gjerne skulle sett at hun kom frem fra gjemmestedet sitt. Det er nemlig svært mange spørsmål som står ubesvart i Epstein-skandalen, og hun kan trolig svare på flere av dem.