Her er «Kamelen» en fri mann: – Veldig deilig!

Torsdag ble den kjente rap-artisten Marcus «Kamelen» Mosele en fri mann.

Mosele var opprinnelig tiltalt for ran og trusler ved en besøksgård utenfor Bergen i februar, og måtte i starten av juni møte i retten.

Kamelen har hele tiden nektet for å være en av gjerningsmennene, men aktor Jørgen Henriksen hevdet i sin prosedyre at det ikke fantes tvil om at Mosele var med, og krevde fengsel i ett år og to måneder.

Det kravet avviste Bergen tingrett, og dermed ble Mosele løslatt fra fengselet. Det var en glad og lettet mann som torsdag kom ut av portene.

– Aldri i tvil

– Det er selvsagt veldig deilig å bli løslatt og komme ut av fengsel. Det har vært målet vårt hele tiden, og selv var jeg aldri i tvil, sier Mosele til TV 2.

Kamelen mener anklagene mot ham var grunnløse, og at bevisene mot ham var svake. Han nekter for beskyldningene om at han var med på trussel-episoden på Frotveit gård.

– Jeg gadd ikke lese dommen engang. Jeg ville bare komme meg ut. Det som er synd, er at jeg har sittet over fire måneder i varetekt. Så lenge man er tidligere straffedømt, sier politiet at de kan holde meg grunnet gjentakelsesfare. Det er mange som er i en slik situasjon, sier Kamelen.

Saken fortsetter under bildet

Marcus Mosele var aldri i tvil om at han var uskyldig. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2.

Mener politiet er ute etter ham

Kamelen mener politiet gir ham ekstra hard behandling av politiet, fordi de er ute etter ham.

– Det er ingen hemmelighet. Jeg er ikke så fan av dem, og de er ikke fan av meg. I forkant av dette ble jeg pågrepet hele tre ganger før jeg ble varetektsfengslet, så jeg vil absolutt si at de er ute etter meg, sier Mosele.

Når TV 2 overbringer dette til politiadvokat Jørgen Henriksen, svarer han følgende i en sms:

– Det har vi ingen spesielle merknader til. Det får stå for hans egen regning, skriver Henriksen.

Sprikende forklaringer

Da rettssaken startet første uken i begynnelsen av juni, var Mosele tiltalt for hele seks forhold:

Medvirkning til ran

To tilfeller av trusler

Kjøring uten gyldig førerkort

Oppbevaring av pepperspray

Oppbevaring av ammunisjon

Kamelen erkjente straffskyld for delene av tiltalen som gikk på besittelse av patroner og CS-gass. Mosele erkjente deretter delvis straffskyld i et forhold som omhandler trusler mot en ansatt i utelivet.

Det største stridspunktet handlet derimot om tiltalen for ran og trusler ved en besøksgård på Frotveit utenfor Bergen i februar.

Dette nektet Mosele for å ha vært med på, og i retten hadde partene helt forskjellige forklaringer om hva som egentlig skjedde.

Truet og ranet

Driveren av besøksgården, Trond Bergsvåg (57), sa i sin forklaring at en bil stanset på gårdsplassen hans kvelden 17. februar.

To personer skal ha kommet ut av bilen, og stemningen ble fort amper og anspent.

– Marcus (Mosele, journ. anm.) sprayet meg med pepperspray flere ganger. Da min kjære forsøkte å ta bilde av bilen de to kom i, ble hun truet med kniv av den andre personen. Etter en stund dro de fra gården, men tok med seg mobiltelefonen hennes, sa Trond.

Saken fortsetter under bildet

Trond Bergsvåg (57) mener frifinnelsen av Kamelen må ankes. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Bergsvåg forklarte at en av gjerningsmennene var delvis maskert, at han la merke til øynene og måten personen oppførte seg på, og at han derfor er sikker på at dette var Mosele.

Gårdseieren sa i retten at han har kjent Mosele helt siden hans yngre dager, og at han derfor enkelt kunne dra kjensel på ham.

Nekter for alt

Kamelen har sittet i varetekt siden pågripelsen i februar, og har hele tiden nektet straffskyld. Etter det første fengslingsmøtet omtalte han det hele som en «syk siktelse», i en kort kommentar til pressen.

I retten benektet Kamelen at han befant seg på Bergsvågs adresse i det hele tatt denne kvelden.

Mosele sin forsvarer, Jørgen Riple, mente også at det ikke fantes tilstrekkelig bevis for å hevde at hans klient var en av gjerningsmennene på gården.

– Jeg har en klient som er mulatt, og når det ene vitnet sier at gjerningspersonen er hvit, så kan det bli noe utfordrende for aktor. I tillegg blir det hevdet at at gjerningspersonen ikke snakket rent norsk. Det er få som har snakket med min klient som ikke vil hevde at han snakker utmerket norsk, sier Riple utenfor tingretten etter sakens første rettsdag.

Saken fortsetter under bildet

Mosele sin forsvarer, Jørgen Riple, sier det aldri fantes tilstrekkelig bevis for å dømme hans klient. Foto: Marit Hommedal

– Må ankes

Da TV 2 gav nyheten om frifinnelsen til Bergsvåg, ble han overrasket.

– Er det virkelig sant? Jeg kan ikke tro det. Denne saken må ankes, sier Bergsvåg på telefon til TV 2.

Det er Bergsvågs forklaring som ble stående som den avgjørende vurderingen for retten, i spørsmålet om Mosele skulle dømmes for ran, eller ikke.

I dommen fremgår det at det ikke er tvil om at det foregikk et ran av Bergsvåg og samboeren, den aktuelle februarkvelden. Det sentrale har vært om det var Mosele som utført det.

«Retten har etter bevisførselen kommet frem til at det knytter seg så mye tvil til om tiltalte kan være gjerningsperson nr. 2, at tiltalte må bli å frifinne for post I og IV» skriver tingrettsdommer Lise Gro Søreide i dommen.