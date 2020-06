TV 2-profilen om øyeblikket han aldri glemmer: – Min tøffeste dag på jobb

PRESSEKLUBBEN (TV 2): Da TV 2s sportsanker Fin Gnatt fikk beskjeden, trodde han først at det ikke var sant.

Fin Gnatt har vært på TV-skjermen i en årrekke for å gi seerne sportsnyheter. Men de siste månedene har vært spesielle. Koronapandemien har ført til at det nesten ikke har vært aktiv idrett å dekke for journalister.

– Jeg syns det faktisk har gått overraskende greit. Vi har fylt sportssendingene våre med fornuftig innhold, sier Gnatt i TV 2-programmet Presseklubben.

Sjokk

I sportsverdenen er han vant til å formidle sterke følelser, og store opp- og nedturer. Men tilbake i 2012 skjedde det noe som gikk inn på ham mer personlig enn mye annet han formidler.

Gnatt var akkurat ferdig på jobb 1. mai 2012. Så fikk han beskjeden om at svømmestjernen Alexander Dale Oen var død.

Se det sterke intervjuet fra TV 2-programmet Presseklubben i videoen øverst i saken.

– Jeg trodde ikke at det var sant, sier Gnatt.

Oen døde uventet av hjertestans, bare 26 år gammel. Gnatt, som selv har bakgrunn fra svømmemiljøet, kjente ham godt.

– Vi var ganske nære venner. Og han var barndomsvenn av min svigerdatter, så han var også i min sønns omgangskrets. Så jeg så på ham som en god venn, sier Gnatt.

Inn i studio

Etter at han mottok dødsbudskapet, ringte han generalsekretæren i Norges Svømmeforbund for å få mer informasjon. Ti minutter senere gikk han inn i studio for å formidle nyheten til TV-seerne.

– Jeg tror det skjer et eller annet i hodet mitt når jeg er på jobb. Jeg klarte å gjøre jobbdelen først, og så ta den mer private sorgen innover meg da jeg var ute av studio. Jeg tror at jeg rett og slett skjøv det litt til side.

Gnatt sier at det også var viktig for ham å sørge for at informasjonen som ble formidlet, var korrekt.

– Og så ville jeg sette hans karriere og liv og væremåte i perspektiv.

Han legger ikke skjul på at det var tøffe dager.

– Det er det merkeligste og mest sørgelige jeg har vært med på. Jeg ble preget i lang tid fremover. Jeg var også ganske involvert i dekningen av begravelsen og har hatt ganske god kontakt med særlig broren, Robin. Og bare det at Alex ikke er her lenger, er fremdeles for meg helt surrealistisk.

– Dypt savnet

Gnatt syns det er viktig å ikke glemme hvilken fremragende person Dale Oen var.

– Han var et helt spesielt menneske. Én ting er at han var vår første verdensmester på langbane i svømming i en verdensidrett. Men han som person eide rommet og løftet de han var i kontakt med. Han hadde en unik personlighet og er veldig dypt savnet.

Presseklubben sendes hver fredag kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil gratis på TV 2 Sumo.