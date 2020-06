1474 nye smittetilfeller påvist i Sverige siste døgnet

Det totale dødstallet for Sverige har dermed steget til 4814 personer.

Samtidig er 1474 nye smittetilfeller påvist i Sverige det siste døgnet.

– I dag har vi det største antallet bekreftede smittetilfeller på et døgn så langt, sier Karin Tegmark-Wisell, avdelningssjef ved den svenske Folkehelsemyndigheten, under torsdagens pressekonferense, ifølge Dagens Nyheter.

Hun forklarer den store økningen med at det er en stor økning i antallet som blir testet for koronaviruset i primærhelsetjenesten. Selv om resten av helsetjenesten også ser en økning, er den ikke like kraftig, skriver avisen.

Totalt 48.288 personer har fått bekreftet smitte siden utbruddet startet.

Imens var det ingen nye koronarelaterte dødsfall i Danmark siste døgn, og det totale dødstallet er dermed fortsatt 593. Men 19 nye smittetilfeller ble påvist siste døgn. Danmark har nå registrert 12.035 smittede. Antall innlagte falt med åtte siste døgn, til 63 koronainnleggelser.