– Jeg er stolt av laget vårt, men vi representerer jo ikke hele befolkningen

Thorir Hergeirsson, som denne uka skrev under på en ny fireårskontrakt som landslagssjef, har jobbet med med det norske landslaget i snart 20 år –11 av dem som øverste sjef. 56-åringen har veldig lyst til å ta ut spillere med innvandrerbakgrunn, men har ikke hatt muligheten.

- Jeg er stolt av laget vi har, men jeg ser at vi ikke representerer hele befolkningen. Vi mangler jenter med innvandrerbakgrunn på seniornivå. Vi har noen få kandidater på våre yngre landslag. Vi håper noen av dem kan ta stegene. Det er viktig at noen er først ut og blir forbilder, sier landslagssjefen til TV2.

Mange barn - ingen voksne

Islendingen sier det finnes mange barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i håndballen, men at jentene ikke velger håndballen når toppidretten starter.

- Ingenting hadde gledet meg mer enn at vi hadde hatt noen å velge i når vi skal ta ut et seniorlandslag, men det har vi ikke hatt. Vi har mange i barnehåndballen og tidlig ungdom - men så blir de mer borte, sier Hergerisson.

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier at håndballforbundet har konkrete planer for hvordan det kan løses.

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier de har satt av seks millioner over en treårsperiode og har egne ansatte på temaet. Foto: Vidar Ruud

– Vi jobber steinhardt med å legge til rette håndball for alle. Det er en spennende utfordring å få med nye landsmenn. Vi har satt av seks millioner over en treårsperiode og har egne ansatte på temaet. Jeg tror vi må erkjenne at håndball ikke er så stort i landet mange kommer fra og foreldrene kommer fra. Det kan ha en betydning. Vi jobber med å ta bort alle eventuelle hindringer, sier Lio til TV 2.

– Vi skal være proaktive og jobbe på lang sikt. Da tror jeg flere med innvandrerbakgrunn kan ende opp på landslaget. Men vi har mange med innvandrerbakgrunn på aldersbestemte lag. Og i Kolstad Håndball er det til og med to med innvandrerbakgrunn i styret, påpeker Lio.

– Vi må være åpne om hva som er nødvendig

På spørsmålet om hvilke virkemidler som bør benyttes for å få frem jenter med minioritetsbakgrunn mener Hergeirsson at vi må starte med å lytte.

- Vi må spørre de som opplever håndballen. Det blir feil å spørre en mann på 56 år. Vi må spørre de jentene, de familiene, de miljøene. Hva skal til for at de skal kunne være med på topphåndball og toppidrett?

Og landslagssjefen støttes av håndballforbundet.

– Vi må være åpne på hva som er nødvendig for at de skal kjenne seg velkommen, finne seg til rette og utvikle seg. Slik at de vil være der og kanskje bli så gode at de ender opp på landslaget. Vi må bruke ører, øyne og hjerte. og Vi må vite at det vi gjør er det beste vi kan gjøre, sier håndballpresidenten.