Breonna (26) ble skutt av politiet åtte ganger – krever at politiet blir stilt til ansvar

Politiet skjøt Breonna Taylor (26) minst åtte ganger under en narkorazzia i leiligheten hennes i mars, uten at det ble funnet narkotika.

Drapet førte til demonstrasjoner i Louisville i Kentucky.

Opptøyene i byen har vært så store at guvernøren i delstaten har måttet be om bistand fra Nasjonalgarden for å opprettholde roen.

Innbyggerne i byen har i protestene krevd at politimennene som drepte Taylor, må stilles til ansvar.

Ny stilling

Taylors familie, deres advokat, USAs eldste politietat USPIS og andre har stilt spørsmål ved om hvordan og hvorfor ransakelsen ble godkjent, sa politisjef i Louisville, Robert Schroeder, onsdag.

Onsdag skriver CNN at etterforskeren som søkte om å få ransake leiligheten til 26-åringen, har blitt omplassert i etaten inntil spørsmålene er besvart.

– Dette er en del av prosessen om å få fakta på bordet om hva som skjedde den natta og som ledet opp til det den natta, sa Schroeder.

FBI har blitt orientert om saken.

Ber om gransking

Taylors families advokat Lonita Baker ber om ytterligere handling, de ber om at ransakelsen blir gransket.

Familien har levert et søksmål hvor de anklager blant annet politiet for overdreven maktbruk.

I nabolaget til 26-åringen sporet politiet seg fram til to personer mellom Taylors hus og et mistenkt hus med narkotika. I den forbindelse fikk politiet tillatelse til å ransake hennes hjem, ifølge CNN.

Ransakelsen knyttes ikke til Taylor spesifikt, ifølge avisen.

Baker sier at Taylor ikke brukte narkotika og sa at ransakelsen var «basert på løgner» fra politiet i Louisville.

Kjæresten hennes, Kenneth Walker, har erkjent at han skjøt en gang mot politifolkene fordi han trodde det var et innbrudd.

I retur kom 20 skudd fra politiet, skriver ABC News. Åtte av dem traff som nevnt Breonna.

Protester

Breonna Taylor har sammen med Ahmaud Arbery og George Floyd blitt symboler på overdreven maktbruk blant politiet i USA.

Da sistnevnte døde etter en pågripelse, startet opptøyene for alvor.

Videoen som viser hvordan Floyd blir kvalt mens en politimann sitter med kneet over halsen hans, har spredte seg over hele verden. Demonstrasjonene spredte seg også utover USAs grenser.

Ahmaud Arbery ble skutt og drept av to hvite menn i Georgia, men det var først da medier og føderale myndigheter grep inn at de to mistenkte ble pågrepet.