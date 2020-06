Slik slapp skiskytterguttas franske trener unna karantene

Skiskytterguttas skytetrener, Sigfried Mazet, kom tilbake til Norge mandag. Ifølge myndighetenes retningslinjer skulle han da vært i karantene i ti dager.

Derfor var det nok flere som stusset da han var å se på treningsfeltet allerede påfølgende dag.

– Det er veldig godt å være tilbake. Jeg kunne ikke være tilstede på den første samlingen, og det var veldig frustrerende, sier Mazet til TV 2, under torsdagens skytetrening på Fossum.

Men Norges Skiskytterforbund har gjort alt rett.

Med viten om at den franske treneren i utgangspunktet måtte i karantene tok skiskytterforbundets medisinske apparat kontakt med Helsedirektoratet. og klarte å få innvilget dispensasjon til å få franskmannen tilbake i jobb umiddelbart.

– Der gjorde våre leger en god jobb. Sigfried har lenge vært giret på å komme i jobb igjen, etter at vært «stuck» i Frankrike i lang tid. Vi visste at han måtte være i karantene i utgangspunktet, men så sendte vi en henvendelse til helsedirektoratet for å spørre hvordan vi kunne få han i jobb med en gang. Under strenge kriterier klarte vi å løse det, og det er vi veldig glad for, sier sportssjef Per Arne Botnan til TV 2.

– Hvorfor var det så viktig å få han i jobb umiddelbart?

– Nå har vi hatt en lang periode der han ikke har fått vært direkte involvert med utøverne, og det har vært andre som har måttet steppe inn som skytetrenere. Vi driver jo en utendørsidrett, og vi er veldig glad for at han da kan få mulighet til å stå på standplass. Det å kunne holde to meters avstand på standplass er jo ikke uoverkommelig, så det var en god løsning, mener Botnan.

Mazet forteller at han har fått strenge retningslinjer han må overholde for å kunne være tilstede på treningsfeltet.

– Jeg er veldig glad for at det gikk i orden. Jeg hadde mange møter med forbundet om hvordan vi løse karantenebestemmelsene. Vi fikk dispensasjon til at jeg kunne møte opp på treningsfeltet, men jeg må holde to meters avstand. Vi er utendørs, så det er ganske enkelt. Jeg har min egen bil, og jeg har leid en egen leilighet. Jeg kjørte min egen bil til flyplassen i Frankfurt, reiste med maske hele veien og har kjørt egen bil fra Gardermoen, sier han.

Johannes Thingnes Bø setter stor pris på at franskmannen er tilbake i jobb.

– Det blir veldig god kvalitet på treningen med en gang, også blir man mer fokusert når treneren er tilstede. Forbundet har jobbet kjempegodt her, og vi må bare takke for at Helsedirektoratet gadd å ta seg tiden til å finne en løsning for oss. Da er det opp til oss å vise oss tilliten verdig. Jeg tror han har fått lov fordi han har en typisk jobb som gjerne er litt på avstand. Når han bor for seg selv, og spiser for seg selv, er jeg sikker på at dette kommer til å gå veldig fint, sier Thingnes Bø.