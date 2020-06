– Det er såpass hardt og tøft at ytterst få overlever

Det er ytterst få nordmenn som har internasjonale toppjobber innenfor idrett. Ole Gunnar Solskjær er én av dem. Gabriel Rasch (44) skal føle på det samme presset i sommer. Da skal han lede sykkelsportens Real Madrid til Tour de France-seier.

Team Ineos er vant til å vinne den gule trøyen. Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas og Egan Bernal har alle gått til topps i det beintøffe treukersrittet det siste tiåret.

– Tenker veldig mye på Tour de France

Nå er det norske Rasch som skal styre det britiske storlaget til en ny triumf. Han er godt i gang med å planlegge dagene i Frankrike. 29. august går startskuddet i Nice.

– Jeg har hovedansvar for alt det taktiske og at bitene faller på plass i planleggingsfasen. Vi må sørge for at alle kommer så forberedt som mulig til Tour de France - at alle er innforstått med hvordan vi tenker. Vi ser på utfordringene og analyserer på hvilke etapper vi kan tape tid, hvilke etapper som er avgjørende i sammendraget og hvordan vi kan vinne, sier Rasch i TV 2s sykkelpodden.

Sjefsjobben og ansvaret som følger med er altoppslukende.

– Jeg tenker på Tour de France veldig mye, jeg gjør det. Jeg tenker på forskjellige scenarier, men det er bare bra. Det er tanker som dukker opp når man går seg en tur eller sykler til barnehagen. Da skriver jeg ned når jeg kommer hjem. Til sjuende og sist er det et sykkelløp, og jeg har hatt ansvar i mange sykkelløp før. Vi ble nummer én i Spania, så det er ikke slik at jeg er helt blank. Men Tour de France er det største rittet, sier han.

Tøff treningsleir

Konkurransen om å komme med på laget er tøff. De neste seks ukene blir avgjørende for å spikre et best mulig lag.

– Vi har en bruttotropp, og så er det kanskje 9-10 mann som er aktuelle. Vi er ikke ferdige med den prosessen. Det blir litt annerledes i år siden det ikke har vært en vårsesong. Vi har ikke kunnet følge formutviklingen i mai så godt. Noen av gutta reiser på høydesamling til Isola i 14 dager på søndag. I tillegg planlegger vi en høydesamling på Tenerife for Tour de France-gjengen i juli. Dataene og rapportene vi får fra Tim Kerrison derfra blir veldig viktige, sier Rasch.

Kerrison har samlet rytter-data i mange år som han kan sammenligne med.

– Vi har vært på Tenerife i ni-ti sesonger. All dataen han har fra tester i bakker og hvordan han ser rytterne i forhold til hverandre blir veldig viktig. Den samlingen er såpass hard og tøff at ytterst få overlever. De som drar dit tåler den påkjenningen.

– Hvem drar dit?

– Det er Chris Froome, Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski, Dylan van Baarle, Jonathan Castroviejo, Andrej Amador og Pavel Sivakov, forteller Rasch.

Bernal blir i Colombia

Mange legger kanskje merke til at fjorårets Tour-vinner Bernal ikke er blant de sju som drar på høydesamlingen. Det har sin naturlige forklaring.

– Han er i Colombia, og han kommer til å være der så lenge som mulig før rittene begynner 1. august. Han kommer til Europa i slutten av juli. Bernal bor på 2700 meters høyde. En av grunnene til at søramerikanerne og colombianerne er så gode er at de er født i den høyden og tilbringer mye tid der. Det kolombianske sykkelforbundet har, i samarbeid med regjeringen, satt opp egne charterfly for idrettsutøvere som skal til Europa for å konkurrere. De kommer alle sammen i slutten av juli, forteller Rasch.

Froome, Thomas og Bernal har alle ambisjoner om å vinne Touren. Med tre kapteiner blir det Raschs oppgave å holde tunga rett i munnen.

– Det er vanvittig å planlegge og snakke om dette på forhånd. Vi må snakke om de forskjellige sceneriene som kan skje. Hvis de ikke er villige til det på forhånd, går det ikke, erkjenner han.

– Kan tape Touren de to første dagene

Allerede den første uken av Touren vil seiersmaskinen bli satt på prøve.

– Man vinner ikke Touren i Nice, men det kan skje veldig mye på de veldig stressende Flåklypa-veiene der. Man kan tape Tour de France på de to første dagene. Etappe 6, 7, 8 og 9 er Alaphilippe-etapper hvor man kan ta fem sekunder her og ti sekunder der. Den siste uken er den som virkelig biter, sier han.

Rasch trekker frem Team Jumbo-Visma-trioen Primoz Roglic, Steven Kruijswijk og Tom Dumoulin som tøffe konkurrenter. I tillegg er det minst to franskmenn som vil ha et ord med i laget.

– Jeg er mer redd for Pinot enn Alaphilippe i sammendraget. Spesielt siden de sju siste dagene er de store sammenlagtdagene. Det er ikke en fordel for Alaphilippe, analyserer Rasch.