Åpner igjen etter tre måneder – dette blir annerledes

Da regjeringen den 12.mars innførte de strengeste inngrepene i folks hverdag siden andre verdenskrig, måtte alle landets treningssentre stenge dørene på dagen. Tre måneder senere, mandag 15. juni, får treningssentrene trolig åpne dørene igjen.

Hos senterleder Inger Anne Backe-Henden på Sats Sjølyst i Oslo kribler det i fingrene etter å åpne dørene igjen. Men etter å ha holdt korona-stengt i tre måneder, er det noe litt annet som venter medlemmene når de omsider kan trene igjen.

SPRIT: Dette synet er det første som møter medlemmene når de kommer inn på treningssenteret. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Når man skal inn på senteret må alle sprite seg med antibac, før man scanner seg inn. Det er fordi vi skal ha kontroll på hvem som er til stede til en hver tid. Skulle det bli et smitteutbrudd må vi kunne spore hvem som har vært her på det tidspunktet, sier Backe-Henden til TV 2.

Nye regler

Sentrene har også skjerpet fokuset på renhold ytterligere, og alle må nå vaske utstyret de har brukt.

– I kondisjonsavdelingen er det litt andre forhold som gjelder. Her er det to meters avstand, og derfor har vi valgt å stenge av annen hvert apparat og tredemølle, sier senterlederen.

Også gruppetimene vil være annerledes. Der er kapasiteten redusert med over 50 prosent.

– Vanligvis kjører vi sykkeltimer med 50 medlemmer. Men siden kravet er to meters avstand har vi nå kun 17 sykler tilgjengelig, sier Backe-Henden.

ANNERLEDES: Annenhvert sykkelsete er fjernet fra spinningssalene på Sats. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Utrolig godt

Landssjef for Sats Norge Wenche Evertsen legger ikke skjul på at de siste tre månedene har vært svært krevende for treningskjeden som har 250 sentre i Norden. Nå er de mer enn klar for å åpne igjen.

– Det føles utrolig godt å kunne åpne igjen. Nå har vi ventet i tre lange måneder, og vært tålmodig. Det skal det bli utrolig godt å møte alle medlemmene og ansatte igjen, sier landssjef for Sats Norge Wenche Evertsen til TV 2.

IVRIG: Landssjef i Sats Wenche Evertsen ivrer etter å åpne dørene igjen. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Til tross for at Sats har vært utålmodige, har de forståelse for hvorfor det har tatt tre måneder før de kan åpne for medlemmene igjen.

– To ting som gjelder

Nå har de jobbet intensivt for å unngå at treningssentrene skal bli en smittebombe.

AVSTAND: Medlemmene blir stadig minnet på regelen om å holde avstand. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Det er to ting som gjelder, og som generelt gjelder for veldig mange andre ting. Nummer en er å holde avstand, og nummer to går på hygiene. Vi legger om mye av våre rutiner og vi tilpasser sentrene der det trengs for å holde avstand. Medlemmene kommer til å merke stor forskjell, sier Evertsen.

– Hva kan medlemmene forvente seg når de kommer tilbake?

– De må forvente at vi må passe på at de holder avstand, og at de er flinke til å vaske alt av utstyr. Medlemmene må også forvente at de ikke kan gjøre alt som de er vant til, sier landssjefen.

Kan nekte medlemmer adgang

I utgangspunktet er det satt en maksgrense på hvor mange som kan være inne på senteret om gangen. Det betyr at medlemmer kan bli nektet adgang i døra.

SPENT: Senterlederen på Sats Sjølyst gleder seg, men er spent før dørene åpner igjen. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Dessverre så kan det forekomme. Derfor er det viktig at folk følger med på antall besøkende og hvordan trafikken er, sier Evertsen.

– Er dere ikke redd for at det kan føre til irriterte kunder?

– Vi håper at medlemmene er tålmodige med oss i denne perioden. Vi må jobbe sammen for at dette skal fungere best mulig, også skal vi prøve å tilrettelegge alternative muligheter for medlemmene våre, sier hun.