Hvor mye raskere går man en sprintløype i skiskyting med fluor under skia, kontra ingen fluor under skia?

«30 sekunder til tre minutter, tipper jeg», svarer smøresjef Tobias Dahl Fenre - og legger til at det aldri er blitt testet.

Uansett er det en enorm forskjell, og dermed kan det ligge an til en kaotisk vinter i alle vinteridrettene som nå innfører fluorforbud allerede kommende sesong.

Mandag kom meldingen fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) om de i likhet med FIS innfører forbud mot bruk av fluorprodukter.

For verdens beste skiskytter var det først og fremst timingen som overrasket.

– Det kom som et lite sjokk at de bestemte seg nå, og ikke da langrenn gjorde det i fjor. Det betyr bare at smøreteamene mister en del kunnskap og må begynne med blanke ark. Vi har en lang historie med fluor og i Norge har vi hatt stor suksess med det i alle år. Men jeg tror vi har det smarteste laget og de beste forutsetningene for å ha det beste skiene også i framtida, sier Thingnes Bø når TV 2 møter ham etter formiddagens skyteøkt på Fossum.

– Må i så fall brenne skiparken

Han er innstilt på at det rent fysisk vil bli litt tyngre å gå på ski enn tidligere. Mer spent er han på om noen vil spekulere i grenseverdiene som settes for hvor mye fluor som er tillatt.

Disse verdiene - samt en plan for hvordan dette skal kontrolleres og eventuelt sanksjoneres - er foreløpig ikke fastsatt.

– Jeg håper smørelandslagene kan gå sammen og finne de riktige testmetodene, så det går an å stole på skia du får før start og at de ikke inneholder fluor. Men også at konkurrentene ikke prøver å smøre med litt fluor for å komme helt oppunder grensa som settes, sier Thingnes Bø.

–Bør det innføres nulltoleranse?

– Det kan hende, men da må vi i så fall brenne hele skiparken. Det sitter litt langt inne. Smørerne jobber utrolig masse med skiene, og hvis vi nå må skrinlegge alle ski de har jobbet med, så vil det være et stort tap og veldig kjedelig for smøreapparatet vårt. Men hvis det må til for at det skal bli mest mulig rettferdig, så mener jeg selvfølgelig at vi er nødt til det, sier stryningen.

Smøresjef Dahl Fenre understreker at det ikke er mulig å fjerne all fluor på så kort tid som det er bestemt at det skal gjøres, og at en nulltoleranse dermed blir umulig på kort sikt.

– Det er en prosess som vil ta noen år. Det ligger for eksempel en del fluor i vegger i smøreboder, smøretrailere og i skiene vi bruker fra før. Vi har også en del børster og utstyr andre steder der det vil være spor av fluor. Å slutte å smøre med fluor er enkelt. Problemet er at det er veldig vanskelig å skille om noen har smurt med fluor i dag, i går eller forrige sesong.

FRYKTER SABOTASJE: Smøresjef Tobias Dahl Fenre sier deres største frykt er at skiene blir forurenset uten at de vet om det. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud

– Mange måter å sabotere på

Han stiller også spørsmål om hvem som skal ansvarliggjøres dersom noen blir tatt med for høye fluorverdier: Utøverne, nasjonene eller smørerne.

– Og hva slags straffer skal det være? spør han.

– For noen vil bli tatt?

– Når man hasteinnfører en sånn endring, har man veldig lite tallgrunnlag på testene som skal gjøres. Det vil bli problematisk i starten å avgjøre om det er blitt smurt med fluor, eller om det er gammel fluor fra skiene. Det er vanskelig å avgjøre hva som er juks og ikke.

Han har fått indikasjoner fra IBU på at man i hvert fall kommer til å måle fluorverdiene på skiene før start, og at utøvere vil kunne bytte ut ski hvis det første paret har for høye verdier.

– Men det vi er mest redd for er at ski kan bli forurenset etter at vi leverer dem ut, at det kan komme under skia fra andre steder, sier Dahl Fenre, og utdyper:

– At noen kan legge ut noe i løypa, eller en funksjonær som kan ha fluor på hansken sin. Det finnes veldig mange måter å sabotere på når man snakker om en så enkel ting som å få fluor under en ski. Vi vil måtte gå mange runder for å få dette til å fungere i praksis, og derfor er vi kritiske til at man ønsker å innføre det så kjapt.

Tror på fordel for Norge

Samtidig ser han også noen fordeler med et fluorforbud. Blant annet tror han Norge er bedre rustet til å håndtere det enn mange av konkurrentene.

– På sikt vil det gi en positiv effekt med tanke på helse, og rent teknisk står vi godt forberedt til en sånn endring. Vi elsker utfordringer, vi elsker når føret endrer seg og vi kan få en fordel på de andre. For oss er dette en gavepakke. De tingene vi er virkelig rå på, handler ikke om fluor, sier han.

Johannes Thingnes Bø er tilhenger av et fluorforbud.

– Samfunnet og bærekraft er viktig. Vi må tenke framover og ikke så mye på hva som er blitt gjort før. Verden er i endring, rett og slett, og vi har sett hvilken skade fluor har gjort på naturen der det har vært skiløyper. Det har ingenting å si for utøverne hvis alle kutter det. Da går farten på skiene bare to hakk ned for alle, men tidsmessig vil avstanden mellom løperne være den samme som tidligere, tror han.