To trinn på barneskole i Bergen i karantene på grunn av covid-19

– Det stemmer at to trinn er i karantene hjemme på grunn av smitte i nære relasjoner, sier rektor Merete Aronsen.

Hun forteller at karantenen tråde i kraft onsdag, og at den varer fram til 15. juni for den ene klassen og 18. juni for den andre.

Helse Vest melder at de har to personer innlagt med koronasmitte i sin region.

Én av pasientene er innlagt ved Haraldsplass Diakonale sykehus, og den andre pasienten er innlagt ved Haugesund sykehus.

På landsbasis er nå totalt 15 pasienter på sykehus med covid-19. To av dem ligger i respirator.