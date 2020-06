Metervis med snø i juni skaper problemer for golfklubb

Golf har vært en av de få sportene man faktisk har kunnet gjennomført til tross for strenge korona-restriksjoner, men for enkelte golf-baner har ikke virusepidemien vært det eneste problemet.

– Det er både trist og eksotisk egentlig å oppleve det her. Bjørketrærne spirer, men står likevel i en meter snø. Det er veldig spesielt, sier daglig leder i Tromsø Golfklubb, Bjørn Sønsteby, til TV 2.

På verdens nordligste 18-hullsbane på Breivikeidet i Tromsø kommune, har den ekstreme vinteren gjort at det blir en historisk sen oppstart av golf-sesongen.

– Jeg går nok litt ned i kjelleren når jeg ser at de åpner sørpå, mens vi enda har en og to meter snø på våre baner. Det blir jo ikke så mye bedre av at jobben min er å tilrettelegge for at golf skal spilles så tidlig som mulig. Så jeg er rett og slett skikkelig værsjuk, sier Sønsteby og ler.

Utålmodige medlemmer

Også medlemmene av golfklubben kjenner at det tar på med en sen oppstart.

– Medlemmene begynner å bli ganske utålmodig. Vi får mange henvendelser, og folk ringer hele tiden for å spørre om når vi åpner, og om det er noe de kan bidra med. Vi har faktisk flere av medlemmene som er permitterte som har vært hjemme og vasket leiligheten en titalls ganger, som lurer på om de kan hjelpe med noe, forteller han.

Tittelen som verdens nordligste 18-hullsbane har sine fordeler. Blant annet blir de besøkt av flere golf-entusiaster som vil krysse av å ha spilt på akkurat den banen. Men det er ikke bare fryd og gammen for golfklubben.

– Dere høster litt goder av å være verdens nordligste 18-hulls bane, men det kommer med noen ulemper også?

– Det gjør det. Vi har store mengder med snø og en fryktelig sen vår. Heldigvis blir det verdt det når banene er klare igjen, svarer Sønsteby.

Brøyta åtte mil

Det er blant annet brøytet over åtte mil med vei rundt på banene, bare for å kunne komme seg til greenene. Nå har det heldigvis begynt å smelte, og golfklubben planlegger åpningsturnering 20. juni.

– Mulig det er litt offensivt, men det går fort når det først smelter, sier Sønsteby med et smil.

– Nå er det lys i enden av tunellen. Og det lyset er grønt!