Nicklas Bendtner kjedet seg – da fløy millionene ut av vinduet

Nicklas Bendtner (32) er for øyeblikket klubbløs, men har tidligere spilt for klubber som Arsenal og Rosenborg.

Selv om stjernespissen er dansk, er han et stort navn i Norge etter at han ble toppscorer i eliteserien i 2017. Noe annet som har gjort ham til et kjent fjes i norske aviser, var at han ble dømt til 50 dagers fengsel etter å ha vært voldelig mot en taxisjåfør.

Impulskjøp

Den 194 centimeter lange fotballspilleren har også skapt overskrifter som omhandler pengebruk. De siste 13 årene har han visstnok rotet bort rundt 50 millioner danske kroner på poker og festing.

Torsdag morgen pryder han nok en gang danske forsider på grunn av sin ville lommebok, etter en uttalelse i Dplay-serien «Bendtner & Philine».

– Jeg tar alltid mine egne beslutninger, og hvis det er noe jeg vil ha, så kjøper jeg det, sier han til Dplay.

I serien, som handler om hverdagen til han og kjæresten Philine Roepstorff, avslører dansken ekstreme impulskjøp.

– Jeg kjøpte en Ferrari fordi jeg kjedet meg. Det var et impulskjøp som var sinnsykt.

FERRARI: Ifølge Dplay er det en slik bil Bendtner har. Foto: AFP/Peter Parks

Etter kjøpet skal Bendtner ha syntes det hele var morsomt, men han satt også igjen med en tanke som var: «Hvorfor gjorde jeg dette?».

TV 2s journalist i Broom.no, Mats Brustad, sier at bilen som er avbildet i serien er en Ferrari 458 Italia. Han forklarer at bilen er utstyrt med et beist av en motor, og at toppfarten er 340 km/t. Bilen ble produsert fra 2009 til 2015.

– Bilen har vært en stor suksess for Ferrari – og regnes fremdeles som en ekstrem kjøremaskin. I Norge kostet den rundt 3,5 millioner kroner ny, mens brukte eksemplarer er priset til rundt 2 millioner, sier Brustad.

Dyre gaver

I den dagsferske «Bendtner & Philine»-episoden sier han at også billigere impulskjøp forekommer.

– Når det kommer en ny iPhone, så kjøper jeg fem. Hvis en blir ødelagt, så kan jeg bare bytte.

Han forklarer også at gavene til kjæresten ofte blir dyrere enn han hadde sett for seg.

– Jeg er drevet av følelser. Jeg blir fort drevet av en stemning. Føler jeg en god stemning med Philine, så kan jeg finne på å kjøpe den villeste gaven for å vise at jeg elsker henne og setter pris på det hun gjør.