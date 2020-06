NRK melder at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bestemt seg for at SAS, Norwegian og Widerøe igjen skal kunne få fly med fulle fly.

Siden 28. april har Norge som eneste land hatt krav om at flyselskapene flyr med tomme midtseter.

Samtidig som kravet om tomt midtsete droppes, kommer det ifølge kanalen et krav om munnbind for alle passasjerer.