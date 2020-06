Halvparten av hoveddommerne i Eliteserien opplevde trusler forrige sesong

TV 2 har fått tilgang til en fersk undersøkelse gjort av Toppdommerforeningen, som viser at trusler og hatytringer er vanlig i norsk fotball.

Undersøkelsen er gjort på bakgrunn av 2019-sesongen.

Her er to meldinger sendt til en av dommerne i undersøkelsen. Foto: Privat

Leder i Toppdommerforeningen og Eliteserie-dommer, Kai Erik Steen, er bekymret over resultatene.

– Det er jo forskjell på disse meldingene. Noen meldinger er på en måte en naturlig del av den rollen vi har, men enkelte av disse meldingene bikker en grense og er ikke innenfor det som er akseptabelt. Når 11 av 12 sier at de får meldinger er jo ikke det heldig, og at halvparten sier at de får trusler er det enda verre. Det er de tingene der vi må ta tak i, understreker Steen overfor TV 2.

Her er noen av tallene fra undersøkelsen TV 2 har fått tilgang til:

Eliteserien:

11 av 12 hoveddommere mottok meldinger eller telefoner fra utenforstående personer etter kamp med hatytringer mot dem selv eller dommerteamets avgjørelser

6 av 12 hoveddommere mottok trusler fra supportere i 2019

OBOS-ligaen:

9 av 15 hoveddommere mottok meldinger eller telefoner fra utenforstående personer etter kamp med hatytringer mot dem selv eller dommerteamets avgjørelser

Ingen mottok trusler fra supportere i 2019

Toppserien:

1 av 17 hoveddommere og assistentdommere mottok meldinger eller telefoner fra utenforstående personer etter kamp med hatytringer mot dem selv eller dommerteamets avgjørelser

1 av 17 hoveddommere og assistentdommere mottok trusler fra supportere i 2019.

Knallharde meldinger til dommerne. Foto: Privat

Her er noen av meldingene norske eliteseriedommere mottok i 2019:

«Hvor mye penger fik du av rbk før brannkampen, du lever farligt nå, jeg ville sett meg både en og to ganger over skulderen»

«Slikk ballene mine. D va straffe din blinde sønn av en hore»

«Håper du får ei ELENDIG natt søvn på 10000 spikera inatt. Dra dej langt faen heim å skam dej»

«Hvis du er dommeren som dømte Tromsø mot Aafk. Så håper jeg at du blir brent i helvete. Noe så jævlig dårlig dømming har ikke Norge sett på 200 år. Du er Norges feigeste dommer, og jeg Ønsker deg. Å brenne i helvete, din feige jævel»

«Hvordan kan en så elendig dommer få lov til å dømme høyere enn 5-fotball. Du burde ikke hatt lovå nærme ett stadion hvor det spilles seniorfotball. Håper jeg slipper å se deg på ett stadion igjen. Du bør ha såpass selvinnsikt at du legger opp og heller begynner med noe du kan beherdke. Forbanna søppel»

– De skulle brenne ned huset mitt

Steen ble FIFA-dommer i 2017, og har flere år bak seg som toppdommer i Eliteserien. 35-åringen har selv opplevd trusler mot seg og sin familie.

– Jeg har selv fått meldinger som har gått på at de skal brenne ned huset mitt, og hvem som da er i huset når de brenner det ned. Den meldingen tok jeg opp med NFF, og de kontaktet vedkommende. Det hele endte med at vedkommende tok kontakt med meg, og beklaget. En annen gikk på at jeg burde ta mitt eget liv, som også ble tatt tak i, sier han og legger til:

– Med sånne meldinger har man gått langt over det vi mener er akseptabelt. Så vi oppfordrer våre medlemmer til å ta dette opp med oss i Toppdommerforeningen, eller direkte med NFF, hvis de får meldinger de mener ikke er akseptable, understreker han.

35-åringen forteller videre at Toppdommerforeningen sendte resultatene fra undersøkelsen videre til fotballforbundet, og at de nå har strammet inn det disiplinære regelverket foran kommende sesong. For å slå ned på trusler og sjikane.

– Vi håper jo at dette kan være med på å hjelpe til at spillere og trenere tenker seg litt ekstra om med tanke på hva de sier i media, og skriver i sosiale medier etter kampen. For vi tror at jo større fokus det er i media og sosiale medier fra spillere og trenere, jo større sannsynlighet er det for at dommerne får hets og trusler, mener Steen.

Forventer flere meldinger med tomme tribuner

Selv etter flere ubehagelige meldinger har han aldri vurdert å skaffe seg skult nummer.

– Nei, det har jeg ikke. Det er sånn i dag at vi kan se hvem som ringer, og velge å ta telefonen eller ikke. For min del er det som oftest på Facebook at de ufine meldingene kommer, presiserer Steen.

– Nå vil jo flere kamper gå uten tilskuere på tribunen. Forventer dere mer eller mindre hets denne sesongen?

– Dette har vært diskutert blant enkelte av oss, og det er klart at nå når flere sitter og ser kampene foran TV-skjermen er det kanskje lettere å ty til en en melding. Så vi tror egentlig at vi kan forvente oss flere meldinger som er over grensen fra supportere i sesongen 2020, avslutter han.