Se den fantastiske videoen: Nå bidrar hvithvalen «Hvaldimir» i kampen mot forsøpling av havet

Hvithvalen Hvaldimir ble verdenskjent da han i fjor dukket opp i Finnmark. Nå er han tilbake, og denne gangen slår han et slag for klimaet.

– Han er veldig smart! Jeg tror ikke han gjør disse kunststykkene for belønning, jeg tror rett og slett han gjør det fordi han er ekstremt sosial og ønsker oppmerksomhet, sier daglig leder ved Grovfjord Mekaniske Verksted, Bård Meek-Hansen, til TV 2.

Det er på verkstedets områder at Hvaldimir har oppholdt seg de siste dagene, etter at han har vært på litt av en turné i store deler av Troms og Finnmark. Denne uken har han fått stor oppmerksomhet blant verkstedets ansatte.

Da flere ansatte kom ned til havet for å se Hvaldimir, begynte han plutselig å plukke søppel.

– Nå får du en liten tau-bit, hører vi Meek-Hansen rope til en av sine ansatte i videoen.

– Veldig festlig

Han forteller at de fikk seg litt av en overraskelse av Hvaldimirs bidrag.

– I morges kasta vi ut en bøye til han som han kunne leke med. Det gjorde han en stund, og det så ut som at han hadde det festlig. Så forsvant han litt, men kom etter en stund opp med plastsøppel, sier Meek-Hansen og ler.

– Det synes vi var veldig festlig, det er jo fokus på å plukke søppel i havet nå for tiden.

Forsker: – Veldig smart

Ifølge forskerne er Hvaldimir en utrolig smart hval. Hans ønske til å «glede folk» kan være det som fikk han til å plukke søppel fra havet.

– Det er udiskutabelt at de er veldig smarte. De er lett å trene opp, og han vil glede folk. Han er opplært til å opptre, men så gjør han også ting på egenhånd, som for eksempel å hente opp en mobiltelefon. Han ser et problem – så løser han det, sa Kit Kovacs, seksjonsleder for biodiversitet ved Norsk Polarinstitutt, til TV 2 tidligere i år.

Da viste hun til hendelsen hvor en video av Hvaldimir gikk viralt. En kvinne i Hammerfest mistet mobiltelefonen i havet da hun var i havna for å se på hvithvalen. Etter en stund kom Hvaldimir opp fra havdypet med mobiltelefonen til kvinnen.

Også Meek-Hansen tror at Hvaldimir plukket søppel med forsett.

– Dette var hans bidrag til å rydde opp i det vi kaller for maritim forsøpling, sier han og ler.