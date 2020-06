David Beckham + Harry Potter = sant

I mai lanserte forfatter J. K. Rowling og Spotify et nytt prosjekt. For å hjelpe barn og voksne gjennom koronaperioden har de fått kjendiser til å lese opp kapitler fra den første boka om Harry Potter.

Opptakene har blitt lagt ut gratis på Spotify og wizardingworld.com, og Daniel Radcliffe, som spilte hovedrollen i filmene, leste første kapittel. Innen midtsommer skal alle kapitlene ligge ute, og nå er det selveste David Beckham som leser kapittel 11.

– Jeg er så glad for å være en del av dette flotte prosjektet, som skal spre Harry Potters magi til fans over hele verden, skriver Beckham på Instagram, og legger til at datteren Harper er en stor fan.

Bedre med ball enn bok

Beckham leser om en rumpeldunk-kamp, mens han sitter komfortabelt i en stol med et Griffing-skjerf rundt halsen.

– Jeg var alltid bedre med ball enn med bok på skolen, men jeg gjorde mitt beste for å ikke gjøre ungene flaue, skriver den tidligere Real Madrid-spilleren.

I videoen leser han sammen med skuespiller David Tennant, som spiller rollen som Barty Crouch jr. i Harry Potter og ildbegeret.

Kontroversiell uke for Rowling

Videoen kommer samme uke som det har stormet rundt forfatter J. K. Rowling, etter at hun delte kontroversielle holdninger mot transpersoner på Twitter. Noe som fikk Daniel Radcliffe til å si i mot henne.

Rowling svarte med å dele en historie om seksuell missbruk.

«Jeg har vært i offentlighetens øyne i over 20 år, og jeg har aldri snakket offentlig om å være overlevende etter vold og seksuelt overgrep. Det er ikke fordi jeg skammer meg over at disse tingene skjedde med meg, men fordi de er traumatiske å gjenoppta og huske», skrev hun i blogginnlegget.