Salat med laks og lune poteter

Til denne salaten kan du bruke ovnsbakt ørret eller laks. Du kan også bruke varmrøkt laks, ørret eller makrell.

Dette trenger du:

8-10 nye norske poteter

Ca. 400 g ørret eller laksefilet (skinn og benfri)

Frisk spinat eller hjertesalat

1 bunt reddiker

Eventuelt noen tomater

Gressløk/dill

Dressing:

1 ss grov sennep

4 ss mild olivenolje

Saft og skall av ½ sitron

Salt

Slik gjør du:

Vask/skrubb potetene og kok knapt møre i saltet vann (de tåler litt salt). Pass på å ikke overkoke potetene, de kan gjerne ha en litt hard kjerne.

Dryss ørret/laksefilet med salt og pepper, legg i et ildfast fat og fordel over finhakket gressløk. Bak/stek i varm stekeovn 200 grader i 10-15 minutter, steketid avhengig av tykkelsen. Bedre litt lite stekt enn for mye stekt. Varmrøkt fisk er klar til bruk.

Pisk eller rist sammen ingrediensene til dressing.

Skyll av spinat /salat, del reddiker i båter eller skiver og legg i iskaldt vann (slik at de blir sprøe). Del kokte poteter i store biter og anrett på servering fat eller på porsjonstallerkener, sammen med fisk i biter og grønnsaker. Fordel over dressing.

Hvis du ønsker kan du også legge båter av kokte egg på salaten.