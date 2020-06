Klesgigant legger ned 1200 butikker

Eieren av kleskjeden Zara stenger rundt 1200 butikker på grunn av koronapandemien.

Inditex, som er en av verdens største klesforhandlere, sier ifølge The Guardian at de legger ned mellom 1000 og 1200 av sine minste butikker, og at de fremover ønsker å øke salget på nett.

Inditex er også eieren av klesmerker som Massimo Dutti, Pull & Bear og Bershka.

Ingen oppsigelser

De opplyser at de nå omorganiserer, og kommer til å legge ned butikker i fortrinnsvis Europa og Asia, og at ansatte som blir rammet av dette vil få tilbud om andre jobber i konsernet.

Inditex har over 100.000 ansatte verden rundt.

Det totale fallet vil gå fra 7412 butikker til mellom 6700 og 6900, men selskapet opplyser at de også kommer til å åpne 450 nye butikker.

Salget stuper

Inditex har blitt rammet hardt av pandemien, og salget har stupt 44 prosent mellom 1. februar og 30. april.

Selskapet har tapt rundt 4,3 milliarder kroner i årets første kvartal, og omtrent én fjerdedel av selskapets butikker har vært stengt.

Nettsalget har derimot gått i taket, og har gått opp 50 prosent sammenlignet med april i fjor.

Permitteringer og nedleggelser

Her til lands er klesgiganten Varner hardt rammet, og selskapet meldte forrige uke at de gjør store kutt ved hovedkontoret, legger ned kjeden Wow, og vurderer butikknedleggeser i Sverige.

Varner, som er Norges største kleskonsern, har kjeder som Cubus, Dressmann og BikBok.

I HARDT VER: Klesgiganten Varners hovedkontor på Billingstad i Asker. Foto: Thomas Brun/AP

Ansatte har blitt permittert og fått tilbud om sluttpakker.

– Markedsituasjonen er uforutsigbar og mye er annerledes. Den alvorlige situasjonen krever at vi foretar kostnadskutt, også på hovedkontoret. For å se om vi kan unngå en enda mer alvorlig situasjon til høsten, ser vi nå på en løsning basert på en kombinasjon av videre permitteringer og frivillige sluttavtaler, opplyser pressekontakt Julie Bragli Eckhardt i en epost til Dagens Næringsliv.