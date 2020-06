Refser forslag om å fjerne statuer

Onsdag kveld skrev TV 2 at flere tusen har undertegnet et krav om å rive statuen av den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill som står på Solli plass i Oslo.

Det er også et krav om at statuen av Ludvig Holberg utenfor Nationaltheatret blir fjernet.

I tillegg ønsker MDG i Bergen å fjerne maleriet «Rettferdigheten», der en mørk mann ligger under en lys kvinnes føtter. Ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Persen (Ap), sa fjerningen kunne skje, men var redd for at bildet fikk for mye fokus.

Etter at George Floyd døde under en arrestasjon i USA, har det vært demonstrasjoner mot rasisme verden over. Nylig ble flere statuer av blant annet Winston Churchill og Kong Leopold II i Storbritannia og Belgia fjernet av demonstranter.

En av de som mener statuene burde fjernes er Haboon Hashi (24). Hun er rådgiver i tenketanken Minotenk. Hun sier slike statuer burde settes inn på museer.

– Jeg er opptatt av at alle statuer må settes i en mer passende kontekst. For eksempel Churchill, som unektelig har hatt en rasistisk holdning, står sentralt i Oslo, og det gir en symbolsk effekt som hedrer ham, sa Haboon Hashi, rådgiver i tenketanken Minotenk til TV 2 onsdag.

– Til og med Quisling skal få bli

Forslaget om å fjerne kunstverkene får flere stortingspolitikere til å riste på hodet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er nådeløs til forslaget.

– Det er ikke aktuelt, vi kan ikke fjerne historien sånn uten videre. Jeg har bilder av alle mine forgjengere utenfor kontoret, og der henger det ett bilde jeg aldri kommer til å ta ned. Det er av Vidkun Quisling, sier forsvarsministeren.

KRITISERES: Forslaget om å fjerne blant annet denne statuen av Winston Churchill faller i dårlig smak hos stortingspolitikere. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Leder av Senterpartiet, Tryge Slagsvold Vedum, var også raskt ute og kommenterte forslaget.

– Det er få personer vi nordmenn har mer å takke for enn Winston Churchill. Hans kamp og røst var avgjørende i kampen mot fascismen. Ønsket om å fjerne statuen av han i Oslo stiller jeg meg helt uforstående til, skriver Vedum på Facebook.

– Tulleforslag

Hos Carl-Erik Grimstad (V), som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, blir forslaget dårlig mottatt.

– Dette er ikke annet enn et tulleforslag. Må jeg nevne at hovedgata i Oslo er oppkalt etter en invasjonsgeneral. Da må vi fjerne navnet på den også da, sier Grimstad til TV 2.

Han får støtte fra Peter Frølich, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av justiskomiteen.

SJOKKERT: Peter Christian Frølich fra Høyre synes forslaget er hårreisende. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Køen av idiotiske forslag begynner etter hvert å bli lang. Å rive statuer, fjerne malerier, brenne bøker, sensurere pensum, skifte gatenavn, omdøpe bydeler og slette gamle filmperler minner om ideene fra Maos kulturrevolusjon, sier Frølich til TV 2.

– Alle tidsepoker har sine ekstraordinære personer som på sin måte gjorde verden til et bedre sted. Vi bør sette opp statuer over vår tids store ledere, utdyper han.

– Churchill og Holberg skal få stå

I Oslo står det rundt 800 kunstverk utendørs. Mange av disse verkene er statuer av ulike historiske personer. Byrådsleder Raymond Johansen er klar på hva han vil gjøre med statuene.

– Jeg har ingen planer om å fjerne statuer for meningene de hadde for 400 år siden. Det tror jeg ikke vi skal rote oss opp i, sier Johansen.

Han mener bråket rundt statuene tar fokuset bort fra rasismedebatten.

– Dette er en total avsporing i rasismedebatten. Kampen mot rasisme er altfor viktig. Gjerne ta et oppgjør med det Holberg og mange av de historiske personene sto for, men det er en avsporing å tenke at vi må fjerne dem, eller at vi må brenne bøkene til Knut Hamsun fordi han var nazist, sier Johansen til TV 2.