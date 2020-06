Sulten tyv felt av søtsug og konfekt

Det er ikke bare blod-spor som gir politiet DNA-treff når de etterforsker saker.

Av og til er det nok at tyvene legger igjen kroppslige spor, ofte ved å være i kontakt med ting på åstedet. Som for eksempel en skål med konfekt.

Kun papiret lå igjen

I en fersk dom fra Bergen tingrett, er en 35 år gammel mann dømt til 75 dager betinget fengsel for en rekke ulike innbrudd og tyveri.

Et av dem ble gjort hos en bedrift i Bergen i juni 2018.

I dommen fremgår det at tyven krøp gjennom et vindu, og stjal både pynteputer, verktøy, maleri, champagneflasker og vaser.

Gjerningsmannen forlot derimot ikke åstedet før han hadde forsynt seg med en sjokolade og lot papiret ligge igjen.

Det skulle vise seg å gi politiet et fellende DNA-bevis.

– Det er fint for politiet når det blir lagt igjen såpass tydelige DNA-spor, sier politiadvokat Katrine Thomassen.

Saken fortsetter under bildet

Politiadvokat Katrine Thomassen sier mengden småtyverier gjorde at man tok saken for retten. Foto: Marit Hommedal

Kyllingvinger og iste

– Hvor vanlig er det at innbruddstyver blir felt av mat eller drikke de forsyner seg med på åstedet?

– Det skjer av og til at man finner DNA på ting som blir lagt igjen, men jeg har ikke opplevd å finne slikt på «tvist-sjokolader» før. Han ble nok litt sulten i gjerningsøyeblikket, sier Thomassen.

Ifølge dommen, er det ting som kan tyde på at nevnte tyveri ikke var første gang gjerningsmannen forsynte seg av mat eller drikke på ulovlig vis.

I tillegg til nevnte innbrudd, var mannen tiltalt for 23 øvrige tilfeller av tyveri, der flere av disse tilfellene gjaldt cider, øl, kyllingvinger, iste og iskaffe.

Ved andre anledninger, stjal han også blomster, en fuglekasse og en statue av en ugle.

– Tiltalepunktene går over et langt tidsrom. Hver for seg er dette mindre tyverier, men når det blir så mange så krever det mye ressurser for politiet å etterforske disse sakene. Da blir dette et større samfunnsproblem, og derfor er disse sakene tatt til retten, sier politiadvokaten.