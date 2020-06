Tre Bloggerne-profiler gir seg

Denne høsten kommer dokuserien Bloggerne tilbake med sin 13. sesong på TV 2, og da blir det utskiftninger blant profilene.

Linnéa Myhre (30), Sofie Caroline Nilsen (25) og Anne Brith Davidsen (44) er ikke med videre i Bloggerne.

Inn kommer to nye profiler: Emma Ellingsen (18) og Monica Nyhus (32).

De fire influenserne Joakim Kleven (27), Caroline Berg Eriksen (33), Martine Lunde (24) og Iselin Guttormsen (33) blir med videre.

Gir seg etter to sesonger

Linnéa Myhre har vært en del av dokuserien i to sesonger, og TV-seerne har fått innblikk i blant annet hennes forfatterkarriere, hennes engasjement i kroppspressdebatten og hverdagen med hennes daværende kjæreste Sondre Lerche.

FERDIG I BLOGGERNE: Linnéa Myhre. Foto: Espen Solli / TV 2

Myhre forteller til TV 2 at det blir rart å ikke være med i den kommende sesongen. Samtidig forklarer hun hvorfor hun ikke er med videre.

– Det var ganske enkelt fordi det ikke passet for meg denne sesongen. Men jeg skal ikke utelukke at jeg vender tilbake før eller senere, skriver hun i en e-post til TV 2.

– Det har vært utelukkende gøy og lærerikt å være med i Bloggerne. Det er veldig fint å være med i et program som greier å få frem hvem du er, og ikke føle at man blir klippet til for å passe inn. Det har vært veldig trygt, sier hun videre.

Hun forteller at hun nå fokuserer på sin egen podcast og Youtube-kanal.

Har trukket seg tilbake

Sofie Caroline Nilsen gir seg også etter to sesonger på TV-skjermen.

– Jeg synes selvfølgelig det er trist å være ferdig i Bloggerne, da jeg virkelig elsker serien og alle de flotte menneskene jeg har fått jobbet med, skriver hun i en sms til TV 2.

FERDIG I BLOGGERNE: Sofie Caroline Nilsen. Foto: Espen Solli / TV 2

Hun forklarer at hun har trukket seg litt tilbake i det siste.

– Det har vært mye som har skjedd i livet mitt det siste halvåret, og jeg tror at det er viktig å skille mellom privatliv og jobb. Det har derfor vært viktig for meg å trekke meg litt tilbake, og kun fokusere på meg selv og de rundt meg, sier hun.

Tidligere i år avslørte Nilsen at forholdet mellom henne og samboeren Morten Botten var over etter tre år som kjærester. I Bloggerne fikk TV-seerne være med da paret kjøpte leilighet sammen i Trondheim, men den har de nå solgt.

Influenseren forteller at hun fremover skal fokusere hundre prosent på seg selv og jobben.

Gir seg for andre gang

Anne Brith Davidsen har vært med i Bloggerne i to perioder, men nå gir hun seg altså for andre gang.

I den siste Bloggerne-sesongen fikk TV-seerne et innblikk i hennes hverdag etter at bloggen var lagt ned, hun var blitt singel og hadde flyttet inn i nytt hus.

FERDIG I BLOGGERNE: Anne Brith Davidsen. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg har hatt fem herlige sesonger i Bloggerne og jobbet i mange år sammen med herlige mennesker i Salto og TV 2. Nå er det nye planer som skal settes ut i livet fra høsten, og det gleder jeg meg til, skriver hun i en sms til TV 2.

Davidsen svarer ikke på hvorfor hun forsvinner fra Bloggerne nå, og hun ønsker ikke å avsløre hva de nye jobbplanene er.

Tidligere i år stormet det rundt henne etter at kursdeltakere fra «Anne Brith Influencer Program» delte sin misnøye og anklaget henne for svindel. Forbrukertilsynet gjorde det senere klart at hun hadde brutt markedsføringsloven og angrerettsloven.

HØSTENS GJENG: Joakim Kleven, Caroline Berg Eriksen, Martine Lunde, Emma Ellingsen, Iselin Guttormsen og Monica Nyhus. Foto: Bjørn Wad / TV 2 (montasje)

– Blir bedre kjent med meg

Youtuber og TV-profil Emma Ellingsen (18) er et av de nye Bloggerne-tilskuddene.

NY BLOGGERNE-PROFIL: Emma Ellingsen. Foto: Espen Solli / TV 2

Hun ble først kjent for det norske folk gjennom TV 2-serien «Født i feil kropp» i 2014. Hun har vært åpen gjennom hele prosessen med å bytte kjønn, og i serien «Generasjon Z» fulgte man henne på veien mot en kjønnskorrigerende operasjon.

– Seerne får bli bedre kjent med meg, mine venner og min nærmeste familie. Jeg gleder meg masse til å dele mer av min hverdag, og hva jeg gjør nå som jeg har valgt å slutte på skolen, sier Ellingsen i en pressemelding fra TV 2.

Følger graviditeten

Monica Nyhus (32) deler familielivet med ektemannen Chris og deres tre barn på både blogg, Instagram, Youtube, og nå blir familien også å se i Bloggerne.

– Vi slipper seerne tettere inn på oss både som familie og enkeltpersoner, og vi kan garantere at livet ikke alltid er slik som det ser ut som på sosiale medier, sier Nyhus i pressemeldingen.

Nå venter paret et fjerde barn, og seerne får følge familien gjennom graviditeten i Bloggerne.

Sesong 13 av Bloggerne har premiere i august på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.