Fire fikk sparken fra realityserie etter rasistiske utspill – nå bryter Lisa Vanderpump (59) stillheten

Etter at 46-åringen George Floyd døde som følge av en brutal pågripelse i Minneapolis i Minnesota 25. mai i år, har folk vist sin solidaritet til Floyd i en verdensomfattende Black Lives Matter-bevegelse.

Dette har også fått TV-kanalene til å gå sine TV-stjerner og representanter etter i sømmene.

Fire må gå

«Vanderpump Rules», som man kan se på TV 2 Sumo, har lenge vært en hit blant amerikanske seere. Serien handler om restauratør Lisa Vanderpump (59), kjent fra «The Real Housewives of Beverly Hills», som leder en gruppe medarbeidere. Det er flere i dette personalet som har blitt kjente som følge av realityserien.

Nå får fire av stjernene sparken av TV-kanalen Bravo. Stassi Schroeder, Kristen Doute, Max Boyens eller Brett Caprioni blir ikke lenger å se i programmet, meldte People tirsdag denne uken.

Tar bladet fra munnen

Kun én dag etter oppsigelsene ble offentliggjort tar Lisa Vanderpump selv til orde i en Instagram-post.

SNAKKER UT: Lisa Vanderpump har ikke kommentert oppstyret rundt hennes egne ansatte før nå. Foto: Tibrina Hobson / AFP

– I løpet av de to siste ukene har jeg blitt gjort oppmerksom på flere ting som jeg tidligere ikke visste. Jeg var nødt til å forholde meg stille frem til nå, inntil beslutningene var tatt. Nå kan jeg endelig snakke fra hjertet, starter hun posten.

Videre forteller hun at hun er lei seg for at noen av hennes ansatte har vist mangel på dømmekraft, og at hun og hennes virksomhet tar avstand til alt av fordommer, homofobi, rasisme, brutalitet, samt ulik og urettferdig behandling.

– Vi har alle et ansvar for å skape et snillere og mer rettferdig samfunn. Mitt håp er at denne generasjonen skal behandle hverandre humant og med respekt, og innse at handlinger får – og burde få – konsekvenser, forteller hun.

Anmeldte mørkhudet kollega

Stassi Schroeder har brukt serien som en springbrett til kendistilværelsen, og har gitt ut bestselgende bøker og fått en egen podcast.

I en episode av podcasten «The Bitch Bible» fra april 2018, som nå er slettet, kan man høre Schroeder forteller at hun og Doute anmeldte «Vanderpump Rules»-kollega Faith Stowers etter å ha sett en artikkel om en mulig tyv i Daily Mail.

Personen i Daily Mail-artikkelen var ikke Stowers, og den eneste likheten mellom de to var visstnok den mørke huden.

KJENTE FJES: «Vanderpump Rules»-stjernene James Kennedy, Raquel Leviss, Billie Lee, Tom Sandoval, Ariana Madix, Lala Kent, Scheana Shay, Kristen Doute, Kate Maloney, Tom Schwartz, Stassi Schroeder og Beau Clark på MTV Awards i 2019. Foto: AFP

– De trodde det var meg fordi kvinnen var mørkhudet og hadde bølgete hår, har Stowers sagt ifølge Washigton Post.

Etter at Stowers gjenfortalte historien i en live chat med reality-kollega Candace Rice i forrige uke, kunngjorde Bravo tirsdag at verken Schroeder eller Doute får returnere til serien. Begge har vært i staben siden 2013.

Max Boyens og Brett Caprioni ble sparket som følge av flere år gamle twittermeldinger med rasistisk innhold, melder People.