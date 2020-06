Vil begrense publikum på Premier League-kampene

Det skriver The Times. Når Premier League returnerer 17. juni er det uten tilskuere på tribunene. Slik vil det også være en god stund fremover.

Når korona-situasjonen tillater det, vil Premier League-lagene gradvis åpne for publikum. The Times skriver at klubbene i første omgang kan benytte seg av ti prosent av tilskuerkapasiteten.

Det fortalte Premier League-topp Bill Bush i et møte med supportere tirsdag.

Premier League vil følge den russiske modellen. Dersom smittetallene holdes på et lavt nivå, vil man etter hvert kunne øke til én person per fjerde sete. Dette diskuterte Bush med myndighetene onsdag.

For de største klubbene vil det bety et vesentlig inntektsfall, selv om kampdag-inntekter ikke er blant det som genererer mest penger til klubbkassen. Da er det verre stilt nedover i divisjonene. Der er billettinntekter en svært viktig del av klubbøkonomien.