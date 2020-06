Fotballryktene: – Zlatan kan være ferdig i Milan etter krangel

Zlatan Ibrahimovic' andre opphold i Milan kan være over når kontrakten utløper ved sesongslutt, skriver SempreMilan.com. Den svenske spissen havnet i en opphetet diskusjon med direktør Ivan Gazidis onsdag.

Gazzetto dello Sport skriver også om det betente forholdet mellom lagets største stjerne og klubbdirektøren.

Ibrahimovic skal være misfornøyd med måten Gazidis håndterte lønnskutt i klubben som følge av koronakrisen. Da direktøren for første gang på lenge viste seg på Milan-trening, tok svensken det opp med ham.

Flere av Milan-stjernene skal ha vært vitne til en flere minutter lang krangel mellom Ibrahimovic og Gazidis. Ibrahimovic, som kom fra LA Galaxy i januar etter at kontrakten med amerikanerne utløp, skal også være kritisk til sparkingen av sprortsdirektør Zvonimir Boban i mars.

Dortmund krever nærmere 1,4 milliarder kroner for å slippe Jadon Sancho i sommer, skriver The Telegraph. Manchester United har lenge sittet i førersetet i jakten på supertalentet, men Ole Gunnar Solskjærs klubb skal vegre seg fra å betale en så høy sum under koronakrisen.

Paris Saint-Germain ønsker å sikre seg Crystal Palace-angriper Wilfried Zaha, melder 90 Min.

Villarreals midtbaneelegant Santi Cazorla har ikke bestemt seg for hvor han spiller neste sesong, melder Cardena Ser.

Bournemouth kommer til å signere korttidskontrakter med Artur Boruc, Andrew Surman, Simon Francis og Charlie Daniels, slik at de kan fullføre sesongen, skriver Bournemouth Echo. Ryan Fraser skal ifølge The Sun nekte å undertegne en lignende korttidskontrakt.

Southampton har fått med seg at Leicester vurderer Ryan Bertrand som erstatter for Ben Chilwell, som er ønsket av både Chelsea og Manchester City. Nå har Southampton åpnet forhandlinger med Bertrand om en forlengelse av kontrakten, rapporter Daily Mail.