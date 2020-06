Trump gjenopptar folkemøtene

Det første folkemøtet blir holdt i Tulsa i Oklahoma neste fredag, før Florida, Arizona og North Carolina står for tur.

Trump ligger nå bak tidligere visepresident Joe Biden på meningsmålingene. Biden ventes å bli Demokratenes utfordrer, selv om det formelt ennå ikke er avgjort.

Ifølge et gjennomsnitt av de ni siste landsdekkende målingene har Trump støtte fra 41,7 prosent av de spurte, mens Biden får 49,8 prosent oppslutning.

Advarer mot samlinger

De store folkemøtene var et kjennetegn for Trumps valgkamp i 2016, og han har ofte framhevet sin egen evne til å fylle store stadioner med begeistrede velgere.

USA er imidlertid hardt rammet av koronapandemien med over 2 millioner smittede og 114.000 døde, flere enn noe annet land, og amerikanske helsemyndighetene fraråder store folkeansamlinger for å bremse smittespredningen.

Advarselen gjelder ikke minst arrangement innendørs, der risikoen for smittespredning er høyest.

Myndighetenes nedstengning av samfunnet har imidlertid rammet landets økonomi og mange amerikanere svært hardt, og kravet om gjenåpning vokser, ikke minst blant Trumps kjernevelgere.

Over 42 millioner amerikanere har meldt seg arbeidsledige siden midten av mars og den offisielle ledigheten er nå på 13,3 prosent.

Får kritikk

Kort etter at Trumps tid og sted for folktemøtet ble kjent, var Bidens kommunikasjonssjef, Kamau Marshall, på Twitter med kritikk av valget.

– Hvor rasistisk er Donald Trump: Han er så rasistisk at han planlegger å ha ett av sine første folkemøter 19. juni i Tulsa, OK. Hvis du ikke vet det, gjør litt bakgrunnssjekk på Juneteenth og den rasistiske volden som fant sted i Oklahoma, kjent som rasemassakren i Tulsa i 1921, skriver han.

Den 19. juni, også kalt «Juneteenth», er en minnedag for frigivelsen av de siste slavene i USA i 1865. Drapene han referert til i 1921 er også omtalt som det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie, blant annet i Oklahomas historiearkiv.

Ingen begrensninger på avstand

Kampanjeteamet til Donald Trump ser ikke ut til å sette igang noen sosiale avstandsregler, eller kreve at folk bruker masker.

Trump mener det ikke er nødvendig, da USA har kommet så langt med gjenåpningen av landet, skriver The New York Times.

Videre har Trump uttalt at han ikke vil snakke foran samlinger som ser tomme ut på grunn av sosial distanse, eller for å se på "et hav" av dekkende ansikter når han prøver å formidle en positiv melding om at man kommer tilbake til et normalt liv og at økonomien er på vei tilbake til nye høyder.

Dette til tross for at helserådgivere har advart mot at pandemien er over.

Man ser altså ikke ut til å ta hensyn til smittevernregler, og kampanjeteamet til Trump har sagt at de har vurdert å tilby håndrenser i lokalene.

Smitten øker i Oklahoma

Hvis man ser til Oklahoma, så ser man et hopp i antall smittede. Siden tirsdag har det vært over 150 tilfeller med koronasmitte, viser tall fra The New York Times.

Oklahoma har nærmere 7500 tilfeller for smitte, og over 350 personer har dødd av koronaviruset.