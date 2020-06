Røpet babynyhet

Rapperen Iggy Azalea røper at hun har blitt mor for første gang.

30-åringen bekreftet nyheten i en story på Instagram.

– Jeg har en sønn. Jeg har ventet på det rette tidspunktet for å si noe, men det føles som at jo lenger tid det går, jo mer innser jeg at jeg alltid vil være engstelig for å dele så store nyheter med verden, skriver rapperen.

Videre skriver hun at hun vil holde sønnen utenfor rampelyset.

– Jeg vil holde livet hans privat, men ville gjøre det klart at det ikke er hemmelig. Jeg elsker ham mer enn ord kan beskrive.

Azalea skriver ikke noe om hva sønnen heter eller når han ble født. Hun dater for tiden rapstjernen Playboi Carti. Paret har vært sammen i tre år, men Azalea nevner ikke noe om hvem barnets far er. Playboi Carti har heller ikke kommentert nyheten.

Azalea er best kjent for superhiten «Fancy», som toppet hitlistene i flere land.