Floyd-siktet politimann løslatt mot kausjon

Kausjonen til Lane, som er siktet for medvirkning til drapet på George Floyd, ble satt til 750.000 dollar, melder ABC.

37-åringen ble løslatt fra Hennepin County jail onsdag ettermiddag lokal tid. Hans advokat, Earl Gray, bekreftet at Lane ble løslatt onsdag mot kausjon. Han ville ikke kommentere ytterligere.

Lanes løslatelse kommer med betingelser, og han får ikke bære våpen eller delta i politiaktivitet.

Lanes neste høring skal finne sted 29. juni, og hans advokat har tidligere uttalt at vil begjære at siktelsen mot han fjernes.

Advokaten har tidligere sagt til New York Times at Lane ikke hadde noe annet valg enn å følge instruksjonene fra politibetjent Derek Chauvin, som er siktet for drapet på Floyd, under pågripelsen.