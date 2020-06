Helfrekk Fossum-dobbel sendte AaB til cupfinale

Iver Fossum ble helten da AaB spilte seg fram til den danske cupfinalen i fotball med 3-2-seier over AGF i semifinalen. 1. juli venter Sønderyske i finalen.

Fossum ga AaB ledelsen i en første omgang gjestene dominerte. Etter pause punkterte han semifinalen da han med hælen satte inn 3-0-målet i det 54. minutt, fire minutter etter at Lucas Andersen doblet ledelsen.

De to jyllandslagene møttes i Aalborg for annen gang på fire dager. Søndag vant AGF 3-2 i siste grunnserierunde i superligaen, men onsdag var det AaBs tur til å juble. Det skjedde atpåtil med tilhengere på tribunen. Det var åpnet for 250 hjemmefans og 28 gjestetilhengere i onsdagens semifinale.

Kampen fikk ikke den beste start for Fossum. Etter et snaut kvarter lå han nede etter å ha skallet med gjestenes Alexander Munksgaard, men begge kunne fortsette etter å ha fått behandling.

I det 35. minutt tok AaB ledelsen takket være nordmannen. Tom van Weert slo en stikker til Fossum, som gjorde en dragning og scoret kaldt.

Rett før pause kom gjestenes Mustapha Bundu alene gjennom, men AaB-keeper Andreas Hansen reddet glimrende.

Gjestene reduserte to ganger, men AaB holdt unna.

PS: I Tyskland gikk Bayern München til cupfinale etter å ha slått Eintracht Frankfurt 2-1. Robert Lewandowski scoret vinnermålet. Ivan Perisic ga Bayern ledelsen før Danny da Costa utlignet.

(©NTB/TV 2)