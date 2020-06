Norge utvikler nye militære kommunikasjonssatellitter

– Satellittsystemene som finnes i dag gir begrenset dekning langt mot nord. Målet er å ha et nytt, norsk system ferdig utviklet og utprøvd på kun to år, sier sjefforsker Lars Erling Bråten ved Forsvarets forskningsinstitutt i en pressemelding.

I oktober 2021 skal testsatellitten skytes opp. Satellitten skal gå i lav polar bane og fungere som relé for militært kommunikasjonsutstyr.

Testsatellitten som danske GomSpace er valgt ut til å utvikle og levere, vil passere over Nord-Norge inntil 15 ganger per døgn for å undersøke hvordan slike satellitter kan gi stabil dekning og brukes til taktisk kommunikasjon i militære operasjoner.

Kontrakten med GomSpace er verdt 19 millioner svenske kroner.

