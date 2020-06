Refser stjernens klaging: – Lett å si når man har tjent milliarder

US Open blir trolig den første store tennisturneringen som arrangeres etter korona-pausen.

Bekymringer rundt New York, en by hardt rammet av koronapandemien, som arrangørsted gjør at det er en viss skepsis. Det legges planer for et strengt sikkerhets- og helseregime for å få gjennomført turneringen, i likhet med andre idrettsarrangement verden rundt.

Selv om nøyaktig hvordan det skal gjennomføres ikke er kjent, har verdensener Novak Djokovic fått et innblikk. Han er alt annet enn imponert.

– Reglene er ekstreme. Vi vil ikke kunne reise inn til Manhattan, vi må sove på hotell ved flyplassen og bli testet to til tre ganger i uken, sa Djokovic til PRVA TV tidligere i uken, ifølge Reuters.

– Vi ville også bare ha muligheten til å ta med oss en person til arenaen. Det er egentlig umulig. Du trenger treneren, i tillegg til en fysisk trener og en fysioterapeut.

Han spør retorisk:

– Hvor mange spillere er villige til å akseptere de vilkårene?

Motbør

Svaret er: Sannsynligvis ganske mange.

Djokovic lever et privilegert tennis-liv. Fra før har britiske Daniel Evans, nummer 28 i verden, sagt at de fleste i feltet uansett bare reiser med en trener.

Nå refser Danielle Collins, nummer 51 på WTA-rankingen, Djokovic på sin Instagram-konto.

Hun poengterer via Stories-funksjonen at langt fra alle har samme inntekt eller livsgrunnlag som Djokovic og skriver at ingen har hatt sjanse til å spille offisielle turneringer eller tjene penger siden februar.

– Dette er en enorm mulighet for spillere å tjene penger igjen. Her har vi en av verdens beste spillere som sier at å bare ha med seg en person vil være for vanskelig for ham, fordi han ikke får med seg hele støtteapparatet sitt, skriver hun.

Klar oppfordring

Hun mener de strenge sikkerhetstiltakene som tennisorganisasjonene vil gjennomføre gjør det hele trygt, og at det er viktig for spillere som ikke er helt på toppen å komme i gang igjen.

– Jeg syns vi burde støtte slike tiltak. Det er lett for en som har tjent 150 millioner dollar (1,4 milliarder kroner) i karrieren og prøve å si til folk hva de skal gjøre med pengene sine, og så avslå å spille i US Open.

– For de av oss som ikke reiser med et entourage, som er de fleste tennisspillere, så trenger vi å begynne å spille igjen. Det ville vært fint om den beste spilleren støttet den muligheten og ikke ødela det for spillere og fans.

Danielle Collins har aldri kommet seg videre fra andre runde i US Open, men har likevel spilt inn over 20 millioner kroner som profesjonell, ifølge New York Post.