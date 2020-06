En av årets hotteste nyheter fra BMW er utvilsomt nye 4-serie. Denne markerer starten på en ny designfilosofi vi får se mer av på flere modeller fremover.

Det er først og fremst fronten, med den nye og digre grillen, som stikker seg mest ut. BMW vil at nye 4-serie skal være provoserende, uavhengig og litt opprørsk.

– Med sitt nye designspråk understreker 4-serie Coupé sin sterke uavhengighet og danner en uttrykksfull karakter med stor tiltrekningskraft, sier Adrian van Hooydonk, leder for BMW Group Design.

M4 avslørt

Nye 4-serie lanseres allerede i oktober, hvor de to mild-hybridene 420d xDrive og M440i xDrive er de første motoralternativene som tilbys i Norge.

Sistnevnte blir altså den foreløpige toppmodellen – med BMWs 3-liter på 374 hk og 500 Nm. Denne klarer forresten 0-100 km/t på høyst respektable 4,5 sekunder.

Men det skal selvfølgelig ikke stoppe der. Etterhvert kommer også BMWs M-avdeling med en helt ny generasjon M4. Den har BMW inntil videre ikke sluppet noen offisielle bilder av, men nå er den avslørt før tiden.

Ikke overraskende fortsetter grillfesten – med en solid, vertikal grill i front.

Den nye, stående nyregrillen, er en moderne tolkning av grillen vi kjenner fra klassikeren BMW 328 og den legendariske BMW 3.0 CSi.

BMW dropper grillen – etter massiv kritikk

Over 500 hk

Til forskjell fra en standard 4-serie, er den nye grillen uten noen ramme rundt, og med et enda litt skarpere uttrykk – skal vi tro bildene som er lekket.

Frontfangeren er også redesignet noe, sammen med panseret. Bak skal de fire klassiske eksospottene videreføres.

Under panseret ventes det at nye M4 får samme motor som i nye X3 og X4 M. Det vil si den nye rekkeseksmotoren (S58) på 3 liter. I Competition-versjon skal denne levere hele 510 hk og 610 Nm.

Vi har testet BMW X3 M. En skikkelig racer-SUV!

BMW viderefører seks sylindre på rekke i nye M4. Dette blir en skummel konkurrent til både Audi RS 4 og ikke minst Mercedes-AMG C63.

Firehjulsdrift

En annen stor nyhet på kommende M4, er at bilen for første gang blir utstyrt med firehjulsdrift.

Det i seg selv er ikke nødvendigvis en like god nyhet for alle, ettersom en ren bakhjulstrekker er mer leken å kjøre. Men heldigvis gir BMW deg muligheten til å koble ut driften på forhjulene – akkurat som på nye M5.

Dagens M4 Competition klarer 0-100 km/t på 4,2 sekunder. Takket være en betydelig effektøkning og firehjulsdrift, ventes det at den nye modellen kommer seg et godt stykke under 4-tallet.

Nykommeren ventes på markedet i 2021.

