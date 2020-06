Nav har utbetalt 789 millioner kroner i lønnskompensasjon

Totalt har penger gått ut til 33.000 arbeidstakere og 5.500 arbeidsgivere, skriver Nav.

– Det har vært stor pågang gjennom hele dagen, og det er vi glade for. Det betyr jo at mange permitterte snart får penger på konto, sier beredskapsleder i Nav, Yngvar Åsholt.

Etaten skriver at de begrenser antallet som kan være pålogget på lønnskompensasjonsløsningen samtidig, for å sikre at den er stabil. Det har vært opptil 3–400 arbeidsgivere på siden samtidig.

(NTB)