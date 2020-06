– Det er helt nytt for oss

– Siden vi ikke kan dra utenlands i år og fordi det går dårlig med fly, så har vi funnet ut at vi skal bruke veldig mye tid i bil i år, sier Jorunn Braate.

I starten av juli setter familien kursen mot Hoddevik på Ytre Stadlandet. Fra familiehjemmet i Gjerdrum må de regne med å bruke rundt ni timer til Stad.

– Der skal vi surfe og kose oss med en vennefamilie, så det gleder vi oss veldig til, sier Braate.

Men turen stopper ikke der. Til sammen skal familien tilbakelegge minst 3000 kilometer i juli.

– Etter at vi har vært på Vestlandet, så går turen videre oppover kysten, helt opp forbi Bodø og til Steigen, sier Braate.

Full bil

I forsetet sitter mamma og pappa, mens Sebastian (10) og Isabella (12) deler baksetet. Hunden Milla er også med på tur. De har regnet ut at det blir minst 40 timer med aktiv bilkjøring i juli.

– Etter at vi har vært i Steigen, så skal vi ned igjen til Gjerdrum, før vi drar videre til Hemsedal, ler Braate.

I det hun forteller om planene virker det som om det går opp for henne at 3000 kilometer i bil kan bli noe annet enn flyet til Portugal i fjor sommer.

– Det å legge ut på noe sånt er jo helt nytt for oss, med tanke på å bruke så lang tid i bil, sier hun.

Familien er spent på hvordan de kommer til å takle alle timene sammen på veien. Selv om de gleder seg, så er de forberedt på at det kan bli litt krangling.

– Jeg tror det fort kan bli litt sånn småkrangling, i hvert fall blant to stykker i bilen, sier Braate mens hun smiler og titter bort på de to barna sine.

– Sommeren for norgesferie

Familien er ikke alene. Hele 94 prosent av Norges befolkning skal tilbringe årets sommerferie innenfor landets grenser. Av disse igjen skal nesten åtte av reise med bil.

– Dette er den store sommeren for norgesferie, så er det selvfølgelig noen som da lurer på om det er plass til alle, men jeg tror Norge er et stort land og med bare nordmenn på norske veier så kommer vi til å ha veldig god plass, sier direktøren i NAF, Stig Skjøstad.

– I år skal folk skal gjerne kjøre lenger enn de pleier og?

– Ja, over en tredel oppgir at de skal kjøre minst 150 mil mer enn de pleier, så her tyder det på at folk skal både på kryss og tvers, sier Skjørstad.

Generalsekretæren i Turistforeningen, Dag Terje Solvang er heller ikke bekymret for at det skal bli plassmangel i Norge denne sommeren.

– Nå er det åtte millioner overnattingsdøgn som ikke kommer, det er mange mange tusen bobiler og mange hundre tusen cruiseturister som ikke dukker opp. I år har vi altså et stort ansvar for å ta vare på Norge og det reiselivsproduktet vi har. Det blir ikke fullt, sier Solvang.