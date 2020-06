Mann alvorlig skadd etter utforkjøring

Politiet fikk melding om hendelsen på fylkesvei 205 klokken 19.16 onsdag kveld.

Føreren, en mann i starten av 30-årene, ble fløyet til Ullevål sykehus. Mannen er alvorlig skadd.

Pårørende er varslet.

– Bilen er knust og ligger på taket, sier operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Bilen brant mens mannen satt fastklemt. En halvtime etter at nødetatene fikk meldingen, var brannvesenet fortsatt ikke på plass.

Litt før klokken 20.10 opplyste politiet til TV 2 at brannen er slukket og at føreren, som på det tidspunktet var bevisstløs, er dratt ut av bilen.

Det var en forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet.

#Kongsvinger #Hokkåsen kl: 1916: Melding om trafikkulykke på fv 205 v/Kakkneset. Enslig bil av vegen. En person sitter fastklemt. Nødetater til stedet. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) June 10, 2020

Helsepersonell gjorde livreddende førstehjelp på stedet før bilføreren ble fraktet til sykehus.

– Det er ingen vitner til hendelsen, i hvert fall ikke som har meldt seg, sier Waage.

I 22-tiden ankom politiets krimteknikere stedet.

Waage sier det er for tidlig å slå fast hva som har skjedd, men sier det er rimelig å anta at det dreier seg om fart, i og med at bilen ligger et lite stykke inn i skogen.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er varslet om ulykken.