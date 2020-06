Har gjort uvanlig flåttfunn

Flåtten regnes ikke å forekomme i norsk natur, men er påvist hos norske hunder som har vært i utlandet, skriver Veterinærinstituttet.

Flåtten kan bære med seg flere smittestoff som kan være farlig for hunden. Den kan også spise blod fra blant annet katter, smågnagere, fugler og mennesker.

Det spesielle med brun hundeflått, som også kalles husflått, er at den trives godt innendørs, i motsetning til vanlig skogflått.

Ikke bare aktiv om sommeren

Veterinærinstitutter mistenker at hunden fikk flåtten på seg i Norge i fjor sommer, og at den har etablert seg og formert seg i huset.

Veterinær og parasittolog Inger Sofie Hamnes ved Veterinærinstituttet sier hundeeiere godt kan være oppmerksomme om de finner flått på hunden på litt uvanlige tider på året, når man ikke vanligvis forventer å finne flått.

– De aller fleste tilfellene vi har fått inn handler om hunder som har vært på reise i utlandet. Sørover er brun hundeflått mye vanligere enn i Norge, og som regel har hunden sannsynligvis fått flåtten på seg der. I dette tilfellet er det ikke slik, sier Hamnes til TV 2.

Vrien å bli kvitt

Om husflåtten har slått seg ned i en bolig, kan de være vanskelig å bli kvitt.

– Når voksne flått har vært på dyret og sugd blod, kryper de gjerne bak lister eller i små sprekker for å legge egg. Man må ofte ha hjelp fra et skadedyrfirma for å bli kvitt flåtten, sier Hamnes.

Brun hundeflått kan produsere fire generasjoner i løpet av et år. En hunnflått kan legge mellom 1.500 og 4.000 egg i løpet av en uke.

Ber hundeeiere ta forholdsregler

Dersom det blir funnet én flått i huset, finnes det som regel mange flere. Denne flåtten kan bære med seg flere smittestoff som kan være farlige for hund.

Det er viktig å forhindre at hunder ved innførsel fra utlandet tar med seg brun hundeflått til Norge. Veterinærinstituttet ber hundeeiere om alltid å bruke flåttprofylakse når hunden tas med til utlandet, og å behandle hunder mot utvortes og innvortes parasitter før de innføres til Norge.