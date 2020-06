Slapp ut av fengsel etter fem år – da forandret alt seg

Flere år før et vitne filmet en video av George Floyds dødskamp, spilte han selv inn en video med en beskjed til unge menn.

Flere år før George Floyd ble et kjent navn over hele verden, forsøkte han å nå fram med et budskap til vanskeligstilte unge menn. Det skriver nyhetsbyrået AP.

«Jeg vil gi en beskjed til dere alle» sier han i videoen som er publisert på Youtube av rapperen Reconcile.

Han snakket til unge menn i nabolaget som så opp til ham:

«Jeg strekker ikke alltid til, og jeg med mine feil, er ikke bedre enn noen andre. Men fy. Skytingen som holder på. Jeg bryr meg ikke om hvilket nabolag du er fra, hvor du er. Jeg elsker deg, og Gud elsker deg. Legg våpnene ned», sier han.

På dette tidspunktet var Floyd en respektert mann i nabolaget som snakket med mye erfaring i bagasjen.

Han hadde vært et barn med store drømmer. I andre klasse drømte han om å bli høyesterettsdommer. Senere ville han bli profesjonell fotballspiller. Han var talentfull nok til å få et delvis stipend.

Floyd var stjernespilleren på Jack Yates High School, og tok seg helt til delstatsfinalen.

– Vi pleide å kalle ham «Big Friendly», sier en tidligere lagkamerat, Cervaanz Williams, til AP.

Trener Maurice McGowan forteller om en mann som slo hodet ned hvis han fikk kritikk. Han var ikke typen som reagerte med aggresjon.

Her spiller George Floyd Basket sammen med venner i Houston. Foto: Nijalon Dunn

Men etter skolen dro virkeligheten ham tilbake til nabolaget. Han hadde mange ulike jobber, men gikk også en kriminell vei. På et tidspunkt ble han tiltalt for grovt ran. Han erklærte seg skyldig og ble dømt til fem års fengsel.

– Han gjorde noen feil som kostet ham fem år av livet, sier Ronnie Lillard. Lillard er kjent som rapperen Reconcile, og var nær venn av Floyd.

– Når han kom seg ut av det, hadde Gud stor innflytelse på hjertet hans, sier han videre.

Floyd var stolt av å være fra boligkompleksene i et av Houstons belastede nabolag, men bestemte seg for å komme seg videre og flyttet derfra.

– Floyds mor trodde alltid at det var George som skulle få dem ut av fattigdommen, sier Travis Cains som har kjent familien i årevis.

George Floyd var også en habil basketballspiller, og ble oppfordret til å spille for South Florida State College - langt unna hjemstedet.

– Moren oppfordret ham til å dra. De ville han skulle komme seg bort fra nabolaget, sier Cains.

George Floyd var stor og høy, og fikk mye oppmerksomhet.

– Han delte alltid historier om hvor tøft det var i nabolaget i Houston, sier Robert Caldwell som var gammel studievenn.

– Han sa folk visste hvordan å kjempe, men at de også visste hvordan å elske, sier han.

Her holder George Floyd en bibel sammen med venner i Houston. Foto: Nijalon Dunn

Etter to år i Florida, dro Floyd til Texas A&M University i Kingsville, før han dro tilbake til Houston.

Han søkte jobber innen byggfag og sikkerhet, og ungdom i nabolaget så på Floyd som en superhelt.

Han var stor, sterk, atletisk og musikalsk. Han ble flere ganger invitert til å rappe med DJ Screw som er kjent i Houstons rapmiljø.

Så begynte Floyd å rote seg borti trøbbel. Mellom 1997 og 2005 ble Floyd arrestert flere ganger for narkotika- og tyverier. Han var fengslet i flere måneder, og når han kom ut var han hjemløs.

I august 2007 ble Floyd arrestert og tiltalt for væpnet ran. Etterforskerne sa han og fem andre hadde brutt seg inn i leiligheten til en kvinne. Floyd hadde etter tiltalen presset en pistol mot magen hennes før han lette etter ting å stjele. I 2009 sa han seg skyldig i tiltalen og tilbrakte fem år i fengsel. Han slapp ut i januar 2013 - da nærmet han seg 40 år.

– Han kom hjem med hodet skrudd rett på, sier Cains.

Han gjorde mye frivillig arbeid gjennom kirken. Han kjente alle i nabolaget og hjalp de aller mest vanskeligstilte.

I 2014 bestemte Floyd seg for å forlate nabolaget. Selv om han var glad i området, var det tøft. Han endte flere ganger opp i håndjern når politipatruljen kjørte forbi. Han hadde lært seg at det lureste var å svare politiet høflig og gjøre som de sa.

Gianna Floyd (6), datteren til George Floyd, har blitt lovet stipend for å gå på college når hun blir stor. Foto: Julio Cortez

Floyd søkte lykken i Minneapolis. Han hadde fått fem barn med ulike kvinner, og måtte tjene penger.

– Han ønsket å starte med blanke ark, sier Christopher Harris, som hjalp sin venn den første tiden i Minneapolis.

Floyd fikk jobb som sikkerhetsvakt på det største senteret for hjemløse i Minneapolis, drevet av Frelsesarmeen.

– Han var en stor sterk fyr, med en veldig myk side, minnes Brian Molohon, som er leder for Frelsesarmeen i Minnesota.

Floyd gikk så over til å kjøre lastebiler ved siden av jobben som dørvakt på nattklubben Conga Latin Bistro og El Nuevo Rodeo club. Her ble han i flere år.

Nattklubbeier Maya Santamaria forteller at han tidvis jobbet sammen med mannen som endte opp med å ta livet hans: Derek Chauvin.

Mor og datter tar selfie foran et veggmaleri av George Floyd i Floyds gamle nabolag i Houston. Foto: David J. Phillip

– Floyd og Chauvin jobbet ved samme nattklubb i en periode og de kjente hverandre ganske godt, forteller tidligere kollega David Pinney.

– Det var uoverensstemmelser mellom dem. Det hadde mye å gjøre med at Derek var ekstremt aggressiv inne på nattklubben mot noen av gjestene, sier Pinney til CBS News.

Nattklubbeier Maya Santamaria forteller at Chauvin behandlet svarte gjester annerledes enn hvite.

Men så kom pandemien, og nattklubben måtte stenge. Floyd mistet jobben, og en kveld var han og to andre ute og handlet på en butikk. Her ble han anklaget for å kjøpe sigaretter med en falsk pengeseddel.

Mindre enn en time senere trakk Floyd pusten for siste gang.