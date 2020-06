Youtuber med klar beskjed til foreldre: – Snakk med barnet ditt

– Jeg får så mange meldinger hver eneste dag som knuser hjertet mitt, forteller Youtuber Victoria Skau i et intervju med God kveld Norge.

Som en av Norges største Youtubere, og med over 34.000 følgere på Instagram, har hun et godt innsyn i hverdagen til unge på nett.

Daglig mottar 21-åringen fra Nesodden skremmende meldinger fra barn og unge som trenger noen å snakke med.

– Det er de mest forferdelige meldingene. Alt fra folk som ikke ønsker å leve mer, som går gjennom forferdelig mobbing til de som har de verste kjærlighetssorger, forteller influenseren.

Bekymret

I 2019 var 21-åringen nominert til Vixen for «Årets influencer underholdning» og jobber for tiden fulltid som Youtuber gjennom nettverket «Splay».

Nå ønsker influenseren å kaste lys på baksiden av internett og sosiale medier.

– Det er stedet for å finne hat og dritt, jeg er sikker på at flere føler på at det er mer negativt enn positivt - dessverre. Det følte jeg også på da sosiale medier kom på banen, hvor lett det er å skjule seg bak en skjerm.

21-åringen ønsker nå å bruke sin egen kanal til å øke bevisstheten rundt temaet, og råder andre til å gjøre det samme.

– Det å være god mot alle og bruke sosiale medier på en positiv måte er mye av det jeg prøver å råde til på kanalen min. Jeg kunne brukt de til mye annet enn hva jeg gjør, men jeg vet hvilken enorm påvirkningskraft jeg sitter med, forteller hun.

Fikk ikke hjelp

I boken «Journal for skoleåret» deler Skau personlige erfaringer rundt mobbing og dårlig selvbilde, og håper det kan være en hjelp til de som trenger det.

– Jeg synes ikke mobbing blir tatt seriøst nok, jeg fikk ikke noe hjelp da jeg slet med det på barneskolen, og jeg vet det er enormt mange unge som ikke får hjelp fra skole eller andre omgivelser i dag, sier hun.

21-åringen forteller også om flere som sender meldinger om akkurat dette.

– Jeg får så mange meldinger fra unge som sier at skolen ikke tar det seriøst at det er ingen som hjelper. Selv om de har fortalt gang på gang hvordan de har det. Det er så trist for vi bør skjønne seriøsiteten i det og hjelpe, forteller hun.

Foreldre må være til stede på nett

Skau mener mange unge mener mange foreldre sliter med å forstå alvoret rundt mobbing og hets på nettet, ettersom de kanskje ikke er tilstede på de samme plattformene.

– Jeg synes det er viktig at foreldre passer på og er en del av det, og ikke minst snakker med barnet sitt! Jeg får så mange meldinger fra unge som ikke har foreldre som stiller opp og som kanskje ikke spør hvordan det går med dem, sier hun, og legger til;

– Det er viktig å hele tiden oppdatere seg på hvordan går det med menneskene rundt deg og være den som tar det seriøst. For vil man se en forskjell i verden må man være den forskjellen man selv vil se, sier Skau.

Se hele reportasjen med Victoria Skau øverst i saken.