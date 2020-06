George Floyds lillebror taler til kongressen: – Ikke la hans død være forgjeves

– Verden kjenner ham som George, men jeg kalte ham Perry, begynte George Floyds lillebror, Philnoise Floyd, da han fikk uttale seg til den amerikanske kongressen onsdag.

Dagen før hadde han fulgt broren sin til graven. Noe han beskriver som det vanskeligste han noen gang har gjort.

– Jeg kunne ikke ta vare på George den dagen han ble drept, men kanskje det at jeg snakker med dere i dag, kan sørge for at hans død ikke var forgjeves. Å sørge for at han blir mer enn et ansikt på en t-skjorte, mer enn et navn på en liste som bare fortsetter å vokse, sier han.

– Nok er nok. Menneskene som marsjerer i gatene, sier at nok er nok. Vær de lederne dette landet og denne verden trenger. Gjør det riktige, sa Floyd.

Drøyt to uker har gått siden den 46 år gamle afroamerikaneren døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis i Minnesota.

Politimannen som holdt et kne på nakken hans i nesten ni minutter er siktet for forsettlig drap, og hendelsen har utløst store protester mot politivold og rasisme verden over.

Fløyd forsøkte fortvilt å fortelle politifolkene at han ikke fikk puste, men politimannen holdt samme grep på ham lenge etter han tilsynelatende hadde mistet bevisstheten. «I can't breathe» er siden blitt slagordet til hundretusener som har demonstrert mot rasisme og politivold verden over.

– Jeg er sliten. Jeg er sliten av å føle smerten jeg føler nå, og jeg er trøtt over å føle smerten hver gang en svart person blir drept uten grunn. Jeg er her for å be dere stoppe. Stopp smerten. Stopp oss fra å føle oss slitne, ba Floyd.