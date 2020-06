LO ber om dobbelt utbetalt forskudd på dagpenger

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener mange permitterte ikke har råd til å vente lenger på utbetalingene fra NAV. Nå foreslår LO at NAV umiddelbart utbetaler dobbelt forskudd på dagpenger og avregne dette i etterkant.

– Regjeringen har brukt tre måneder uten å få til resultater som lovet. Mange permitterte har ikke råd til å vente lenger, skriver LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en epost til TV 2.

Problemene bare fortsetter og fortsetter for regjeringen, og for NAV når det gjelder utbetalinger av dagpenger. Det er begrenset kapasitet på serverne og systemene på grunn av svært stor pågang.

– Det siste løftet fra regjeringen var at dette skulle være på plass 15. juni. Hvis ikke regjeringen kan garantere dette nå, så må vi stå klar med en nødløsning, skriver Gabrielsen til TV 2.

– Vårt forslag til nødløsning er at NAV umiddelbart utbetaler dobbelt forskudd på dagpenger og avregne dette i etterkant, skriver han.

Rekordtid

Statssekretær Vegar Einan sier til TV 2 at han har medfølelse med folk som ikke har fått penger, men at NAV nå må få ro til å få systemene opp til å fungere optimalt.

– NAV har fått et historisk antall søkere til dagpenger, likevel har de klart å få på plass et system på rekordtid, sier Einan.

– Utbetalingssystemet er laget uten at det har vært mulighet til å teste ut modellen underveis, sier Einan.

Einan sier at regjeringen nå håper at det nye systemet at folk vil få på plass pengene sine så raskt som mulig.

– Jeg har stor forståelse for de som har slitt og ikke fått pengene sine, men det er viktig at NAV nå får noen dager på seg for å få opp kapasiteten, sier Vegar Einan.

Forsinkelser

I slutten av mai uttalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at Nav ikke regner med å å være à jour med utbetaling av dagpenger før i slutten av juli. Årsaken er enormt mange søknader om dagpenger.

Også lønnskompensasjonsordningen har tatt tid for Nav å få på plass. Den kom på plass tirsdag, tre måneder etter at den ble vedtatt i Stortinget.

Tirsdag uttalte Nav-sjef Sigrun Vågeng at utbetalingene av pengene fra lønnskompensasjonen kommer på konto to til tre dager etter at arbeidsgiver har lagt inn opplysninger på Navs nettsider.

Onsdag kom kontrabeskjeden fra Nav, hvor det ble varslet om begrenset tilgang:

«Hvis veldig mange prøver å bruke løsningen samtidig, vil NAV begrense hvor mange som får tilgang samtidig for å sikre at løsningen er stabil. Arbeidsgiverne vil da få en beskjed på skjermen om å prøve igjen litt senere.»

789 millioner utbetalt

Siden lønnskompensasjonsordningen ble lansert klokken 14 tirsdag har 789 millioner kroner blitt utbetalt.

– Det har vært stor pågang gjennom hele dagen, og det er vi glade for. Det betyr jo at mange permitterte snart får penger på konto, sier beredskapsleder i NAV Yngvar Åsholt i en pressemelding.

Litt over et døgn senere er det utbetalt penger til 33 300 arbeidstakere og 5 500 arbeidsgivere. Løsningen er oppe hele døgnet, og vedtak fattes og utbetalinger foretas fortløpende.

– Tålmodige

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skrev i en e-post til TV 2 tirsdag at folk har vært tålmodige.

– Folk har vært mer tålmodige enn vi kunne forvente. Jeg tror det skyldes at alle ser vi er en i en ekstrem situasjon med enorm økning i antall permitterte på svært kort tid, skrev han.

Lønnskompensasjon gjelder for permitterte som ikke har fått forskuttert lønn fra arbeidsgiveren sin.

Ordningen gjelder fullt ut for arbeidstakere som ble permittert 20. mars 2020 eller senere. De som ble permittert før 20. mars, omfattes av tidligere regelverk til og med 19. mars.