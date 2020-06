– Skulle helst ha skjedd i fjor

Økt alder blant fødende har ført til større og mer ressurskrevende fødsler. Nå ber helseministeren om at sykehusene skjerper kompetansen og bemanningen, men uten å bevilge mer penger.

Gjennomsnittsalderen på en norsk, fødende kvinne er 31 år. Økt alder og økt kompleksitet hos de fødende har endret hverdagen til jordmødre i Norge de siste årene.

I en medlemsundersøkelse gjort av Jordmorforbundet, kommer det frem at hele 52 prosent av de spurte jordmødrene har vurdert å slutte i jobben sin.

– Det er meget alvorlig. Vi er ikke mange jordmødre og det er vanskelig med rekruttering allerede. Hvis ytterligere slutter nå, så vil jeg kalle det en krise, sier Lene Bachmann, foretakstillitsvalgt for Den Norske Jordmorforening, til TV 2.

BEKYMRET: Jordmor og foretakstillitsvalgt for Den Norske Jordmorforening, Lene Bachmann, sier tiltakene må komme raskt. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Vil prioritere bemanning

For selv om det har vært en nedgang i antall fødsler mellom 2008 og 2018, har hver enkelt fødsel blitt mer ressurskrevende. Det kommer frem i Helsedirektoratets rapport fra 11. mars 2020.

I september 2019 fortalte TV 2 om jordmor Marit Øgaard, som valgte å slutte i jobben sin.

– Det å ha vakter hvor du hele tiden må gjøre umulige prioriteringer påvirker deg veldig negativt, og du blir veldig utmattet, fortalte den 47 år gamle jordmoren den gangen.

Rapporten fra Helsedirektoratet bekrefter flere av jordmødrenes bekymringer. Likevel har det vært stille fra helseministeren.

Helt til onsdag 10. juni.

– I dag har jeg bestemt at alle de fire helseregionene våre skal følge opp anbefalingene i denne rapporten, samtidig som vi også gir det videre utredningsarbeidet til Helsedirektoratet, sier helseminister Bent Høie til TV 2.

Det betyr at de fire norske helseforetakene nå må legge til rette for å prioritere kompetanse og bemanning i de største fødeavdelingene.

Men det er altså ikke snakk om å bevilge mer penger.

– Nå har jo helseforetakene i revidert budsjett fått seks milliarder mer. Så sykehusene har jo fått mer penger, og det kommer de også til å gjøre i årene fremover, forklarer Høie.

– Det haster

For selv om Den Norske Jordmorforening er fornøyd med at det nå er utvikling i saken, er Bachmann skeptisk til at det ikke kommer øremerkede penger til fødeavdelingene.

– Det gjør meg litt betenkt. Når man skal ruste opp både personalressurser og kompetanse, så koster det penger. Og det er betenkt hvor de pengene skal komme fra.

– Når penger skal flyttes rundt, så må de jo flyttes fra et sted, fortsetter hun.

Bachmann understreker at tiltakene må settes til verk så raskt som mulig.



Sommermånedene er kjent for å være ekstra travle for fødeavdelingene.

I Jordmorforbundets medlemsundersøkelse fra 2019 kommer det frem at 47, 31 prosent av jordmødrene gruer seg til å jobbe om sommeren.

– Det haster veldig. Det skulle helst skjedd i fjor, sier Bachmann.