– Chelsea og United er mektigst. Nå kan de kutte forspranget

Det tror seniorskribent Mark Ogden i ESPN. Han følger engelsk og internasjonal fotball tett.

– I dette overgangsvinduet ser det ut som Chelsea og Manchester United – kanskje sammen med Bayern München – er de mektigste klubbene med mest penger å bruke. Nå kan de to kutte forspranget til Liverpool og Manchester City, sier Ogden til TV 2.

Tilbakeholdne storklubber

Bakgrunnen for påstanden er at Manchester City ikke får gjort mye shopping før anken deres etter utestengelsen fra Champions League er avklart. De kan ende opp uten mesterligaspill i en eller to sesonger. Det betyr inntektstap og mulig uro blant stjerner som Kevin De Bruyne og Raheem Sterling.

– Når dette blir avklart, kan Chelsea og United ha gjort de beste kjøpene allerede, sier Ogden.

Liverpool sier åpent at de ikke har penger å bruke på store spillerkjøp på grunn av koronapandemien. Det var det som gjorde at de trakk interessen for RB Leipzig-stjernen Timo Werner (24), selv om manager Jürgen Klopp veldig gjerne ville ha ham.

Nå tyder alle rapporter på at det er Chelsea som betaler de ca 600 millioner kronene og henter den tyske målmaskinen. Mer om ham og supertalentet Kai Havertz får du lengre ned i artikkelen.

Stemningen for å bruke store penger skal også være lunken i andre storklubber. PSG vil kutte lønnsbudsjettet, noe som var avgjørende da de valgte å ikke gi midtstopperstjerne Thiago Silva (35) ny kontrakt. Real Madrid og Barcelona er heller ikke kjøpelystne, og sistnevnte klubb har stort sett vært linket til byttehandler.

United har penger i banken

Mark Ogden Foto: TV 2

Da er bordet dekket for Chelsea og Manchester United, som begge har penger å bruke.

– I England har vi et uttrykk som heter «make hay when the sun shines», å utnytte en situasjon når du kan. Og nå skinner solen på Chelsea og Manchester United, konstaterer ESPN-skribenten.

Han mener Ole Gunnar Solskjærs Manchester United ligger godt an til å styrke seg betraktelig før neste sesong.

– United har i hvert fall 90 millioner pund å bruke. Det er sannsynlig at de pengene går til å hente Jadon Sancho fra Dortmund og/eller Donny van de Beek fra Ajax. I tillegg ser Paul Pogba til til å bli værende i og med at Real Madrid ikke virker kjøpelystne. Da ser det bra ut.

Om United har 90 millioner pund, som er i overkant av en milliard norske kroner, har Chelsea minst dobbelt så mye å bruke på å styrke stallen.

– På grunn av kjøpsnekten fikk de ikke kjøpt noe i fjor. Det betyr at de blant annet har salgssummen på 80 millioner pund for Eden Hazard å bruke. I sommer kan de fort svi av 180 millioner pund uten å bryte reglene for financial fair play. De bruker alltid også aktivt som et argument overfor spillere at de er i London, som er meget attraktivt for spillernes partnere og familie. Å bo i Nordvest-England er ikke alltid like interessant, sier Ogden.

De svulmende lommebøkene til rivalene er heller ikke godt nytt for Arsenal og Tottenham, som begge nå sliter med å henge med helt i toppen. Arsenal-sjef Mikel Arteta har fått beskjed om å kjøpe smart og billig, samt kvitte seg med dyre spillere på lønningslisten. Tottenham kjøper ikke ofte dyrt, og nå må klubben betjene gigantlånet på sitt nye stadion – som de ikke en gang har solgt navnerettighetene til. Nylig tok de opp et lån på 175 millioner pund for å hjelpe seg gjennom koronakrisen.

Hvem vil Chelsea bruke pengene på?

Chelsea er da klubben som ser ut til å være den i Europa med størst kjøpekraft. Hos dem er veteranene Pedro og Willian på vei ut, mens manager Frank Lampard ønsker seg ny venstreback og – etter en skuffende sesong foran mål for laget – spillere som scorer mål.

Hvilke navn er det da de er ute etter?

Blåtrøyene har allerede en kjøpsavtale med Ajax på plass for den offensive midtbanespilleren Hakim Ziyech for rundt 350 millioner kroner.

600 millioner kroner er utkjøpsklausulen de må utløse for å sikre seg Timo Werner (24). Tyskeren, som har 25 mål denne sesongen i Bundesliga, kan spille som ensom spiss, sammen med en annen spiss og på venstrekanten. Alle valgmuligheter Frank Lampard ønsker seg.

Eivind Bisgaard Sundet, kjent fra Dritte Halbzeit-podkasten og som Bundesliga-kommentator for Viasat, tror Premier League vil passe Leipzig-spilleren godt. Han påpeker at Werner har utvidet repertoaret denne sesongen.

Timo Werner. Foto: Pool

– Han er veldig rask og direkte, så det tror jeg passer fint.– Denne sesongen har han spilt i en annen rolle. Han er ikke en ren spiss lenger, i alle fall etter min mening. Treneren, Julian Nagelsmann, har flyttet ham mye lenger ned i banen, slikt at han er mer med i det oppbyggende spillet. Så har han spilt sammen med en stor spiss som Patrick Schick eller Youssouf Poulsen. Det har vært bedre for ham, og gjort ham til en mer komplett spiller enn før.

Leicesters Ben Chilwell (23) er allerede en av Premier Leagues beste venstrebacker. Han har vært ønsket av Frank Lampard siden han tok over Chelsea i fjor sommer, men her er også Manchester City interessert – samt at Leicester, som ligger over Chelsea på tabellen, ikke ser noen grunn til å selge ham billig.

Kjøper de supertalentet Havertz?

De siste dagene er det gått heftige rykter om at Chelsea nå vil hente den målfarlige og anvendelige midtbanespilleren Kai Havertz (20) fra Bayer Leverkusen. Prislappen her ligger opp mot én milliard kroner.

– Havertz er det største talentet i tysk fotball på lenge. Hadde det ikke vært for Jadon Sancho, hadde alle snakket om Havertz, sier Eivind Bisgaard Sundet.

– Det er nesten rart om Chelsea skulle klare å hente ham. Bayern München er vel veldig interessert, Barcelona og Real Madrid har vært nevnt.

ESPNs Mark Ogden sier til TV 2 at han heller ikke er overbevist over hvor reell Chelsea-linken er.

Han påpeker også at Rudi Völler, sportsdirektør i Leverkusen, har uttalt at han har troen på at de skal klare å beholde Havertz. Koronakrisen, som påvirker mange klubber kraftig økonomisk, er en annen faktor som gjør at situasjonen er uoversiktlig, og som kan gi Chelsea en sjanse. Og sikrer de seg ham, gjør de et varp, tror kommentatoren.

Kai Havertz. Foto: Thorstenwagner / BILDBYRÅN

– Han er en utrolig god offensivt. Han er lang og hengslete, men har et veldig fint driv i spillet. Han har en nese for mål og kan spille gjennom andre. Han kan gjøre det meste.

Havertz ble den yngste spilleren noensinne til å score 30 mål i Bundesliga. Denne sesongen er det blitt elleve mål og fem assist i serien, sesongen før: 17 nettkjenninger og tre målgivende. En av styrkene er allsidighet.

– Men det gjør han også litt udefinerbar at han ikke har en spesiell rolle. Han har spilt spiss, men også mye kant. Det er vel egentlig indreløper eller tier-rollen som kler han best. Han kan spille veldig mange steder, men i Leverkusen har han en fri rolle nesten uansett hva utgangsposisjonen er. Om han skulle gå til Chelsea, er jeg spent på om han hadde fått den friheten.