VG: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold oppbevarte våpen ulovlig på kontoret i Justisdepartementet

Spesialenheten har avdekket at nåværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde to revolvere og en pistol inne på kontoret sitt i Justisdepartementet.

Det viser påtalevedtaket som VG har fått tilgang til.



Spesialenheten for politisaker slår fast at våpnene aldri ble oppbevart i godkjent våpenskap og at dette ga en økt risiko for at de kunne komme på avveie.

VG har spurt Sjøvolds forsvarer, Christian B. Hjort, hvordan Sjøvold vurderte risikoen og hvorfor han svarte at våpnene var lovlig låst ned.

– Sjøvold har erkjent de faktiske forhold og vedtatt forelegget. Han har forklart seg i detalj om alle forhold til Spesialenheten og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, skriver Hjort til avisa.