Farmen-paret blir samboere

Det var flere som ble overrasket da Farmen-duoen Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal delte nyheten tidligere i år om at de var blitt kjærester.

– Jeg hadde aldri planer om å ligge med en lesbe, sa Aniksdal til God kveld Norge da vi møtte kjæresteparet på Jæren i februar.

Hoksrød og Aniksdal møtte hverandre da de deltok på Torpet i fjor. Nå tar de forholdet til neste nivå og har bestemt seg for å bli samboere.

Det bekrefter Hoksrød til God kveld Norge:

– Nå har jeg sagt opp jobben min og skal flytte til Stavanger i båten med Frank, forteller hun.

Flytter i juli

Hoksrød har den siste tiden pendlet med tog for å treffe Aniksdal. Ettersom hun ikke ønsker et avstandsforhold over lengre tid føles det riktig å flytte sammen nå.

– Jeg har vært hos han nesten hele tiden siden desember, så jeg føler dette kommer til å bli kjempebra. Så lenge man har det gøy klarer man det meste, sier 41-åringen.

FORELSKET: Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal. Foto: Mariann Habbestad

I Tønsberg jobbet Hoksrød i en omsorgsbolig for barn og unge, og hun ønsker å finne en lignende jobb i Rogaland eller få seg jobb som gartner.

Allerede i juli setter hun kursen mot Vestlandet for å bli samboer med Aniksdal på heltid.

– Hvordan blir det?

– Det blir som å jobbe i en omsorgsbolig. Neida, ler Hoksrød.

– Men jo, det blir litt som en omsorgsbolig, så jeg kan ikke fortsette å jobbe med det. Så håper det blir gartner av meg, spøker 41-åringen som har gartnerutdannelse.

Tilknytning til Vestlandet

Dette blir ikke første gang Farmen-profilen bosetter seg på Vestlandet. Hoksrød har nemlig bodd i Sogn og Fjordane i til sammen åtte år da hun var ung, og familien er positiv til at hun har funnet tilbake igjen til Vestlandet nå.

– De har alltid vært støttende og synes det er fint. De synes Frank er en konge fyr, og vil heller at jeg skal flytte og beholde en raring enn å ikke ha han, ler Hoksrød.

– Det er koselig da, legger hun til.

Hoksrød kommer fortsatt til å pendle masse, men denne gangen for å besøke familie og barna sine på Østlandet.

BÅTLIV: Eunike Hoksrød trives godt med båtlivet sammen med Frank Tore Aniksdal. Foto: Mariann Habbestad

Glad i båtlivet

41-åringen gleder seg til å flytte inn i båten med Frank og setter pris på at det ikke er så veldig stort - da er det jo mindre å rydde.

– Og så kan vi jo flytte tomten når vi vil. Ut på øyer for eksempel. Ja, jeg trives veldig godt i båtlivet, sier hun.

Planen er å få seg en husbåt etter hvert som de kan flytte inn i. Den er større enn fritidsbåten de skal bo i nå.

– Da blir det litt større plass til ungene når de kommer på besøk, forklarer Hoksrød.

Aniksdal har også et småbruk de planlegger å fikse litt på før de eventuelt flytter dit. Men paret har ingen hast om å gå i land helt enda.