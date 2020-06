Hengekøysalg tok fullstendig av – nå raser kundene

Koronapandemien førte til en eksplosjon i salget av hengekøyer. Bare i påsken sov nær 400.000 nordmenn ute, viser en undersøkelse fra Ispos.

En av dem som håpet å skaffe seg en hengekøye er Camilla Mostervik (41).

Like etter 17. mai drømte hun seg bort ved kjøkkenbordet i Fyresdal, mens hun scrollet sosiale medier og så alle som dinglet i hengekøyen sin.

Hun bestemte seg for å overraske hele familien med å kjøpe hengekøyer til dem alle fem, før årets Norges-ferie.

– Jeg kom over nettbutikken «Levsmart.no» og deres «Hengekøye-Eksperten», googlet nettbutikken og fikk opp flere anbefalinger. Alt så ordentlig ut, så dermed bestilte jeg fem hengekøyer på til sammen 1700 kroner, sier Mostervik til TV 2.

Dårlig magefølelse

På bestillingen sto det at leveringstiden var på 5-7 dager. Men dagene gikk, og Mostervik så ikke snurten av hengekøyene.

Hun sjekket sporingsnummeret på pakken, men fikk da opp «Error Page Not Found». Hun stusset, men la det til side.

Da det hadde gått enda en uke, og hun fortsatt ikke hadde verken fått pakke i posten eller hørt noe fra selskapet, fikk hun en dårlig magefølelse og begynte å søke litt mer rundt om nettbutikken.

På selskapets Facebook-side så hun at mange hadde reagert med «sint fjes»-emoji på postene om hengekøyene, mens alle kommentarer ble fjernet kontinuerlig.

– Da begynte jeg virkelig å ane ugler i mosen, sier Mostervik.

– Provosert og sinna

Camilla oppdaget også at det var opprettet en Facebook-gruppe for alle som følte seg lurt av nettsiden. Gruppa har nå nærmere 270 medlemmer. 41-åringen forsto dermed at hun var langt fra alene om å vente på hengekøyene sine.

Mostervik har bestilt mye via nett i mange år. Hun forteller at hun pleier å sjekke nettstedene før hun kjøper noe, og trodde selv hun var rutinert på netthandel.

– Men her ble jeg skikkelig skuffet og følte meg lurt, sier Mostervik.

Både hun og mange andre av de som har kjøpt hengekøyer hos «Hengekøye-Eksperten», forsøkte å få kontakt med nettbutikken for å høre hva som skjedde, men fikk ikke kontakt verken på e-post, telefonnummeret som sto på nettsiden, eller via Facebook.

– En ting er at jeg kanskje ikke får hengekøyene som jeg har bestilt. Det er 1700 kroner i vasken. En annen ting er at jeg automatisk har fått et bindende abonnement hos denne bedriften, som gjør at de trekker et månedlig beløp fra meg. Et abonnement som ikke kan kanselleres de første tre månedene. Jeg er både provosert og sinna, sier 41-åringen.

Har solgt flere tusen

Bak nettbutikken «Levsmart.no» og «Hengekøye-Eksperten» står en 17 år gammel gutt. TV 2 kjenner hans identitet, men anonymiserer han etter hans ønske og med tanke på at han er mindreårig.

Han forteller at han startet opp nettsiden 2. mai for å tilfredsstille et skrikende marked. Annonsen for nettsiden hans tok av på Facebook og bestillingene strømmet inn i rekordfart.

– Jeg forsto at jeg hadde truffet et behov i markedet og at jeg ikke klarte å håndtere dette alene, sier 17-åringen til TV 2.

17-åringen opplyser at han har solgt «flere tusen» hengekøyer, men vil ikke utdype dette tallet. Han opplyser at han ikke har nøyaktig oversikt over hvor mange hengekøyer han har klart å levere ut per dags dato.

Han forteller at varene er bestilt fra Kina, nærmere bestemt AliExpress.com, og at leveringstiden har blitt lenger enn antatt, på grunn av koronapandemien.

Han vil ikke kommentere Mosterviks opplysninger om at kommentarer fra kunder slettes fortløpende fra nettbutikkens Facebook-side.

Mener det ikke er angrerett

17-åringen kontaktet det digitale markedsføringsbyrået Loddo, for bistand med kundekontakten.

Til TV 2 bekrefter daglig leder i selskapet at de gikk inn for å håndtere kundekontakten for 17-åringen.

Loddo opplyser at de har hatt fire personer som kontinuerlig har jobbet med kundehenvendelser, siden de tok over denne oppgaven 25. mai. De anslår at det er bare rundt 1000 personer som har fått varene sine.

En del av kundene som har kjøpt hengekøyer i nettbutikken «Levsmart.no» ønsker å få pengene sine tilbake.

Men 17-åringen som står bak nettbutikken sier at han mener at forbrukerne ikke har angrerett på kjøpene fra siden hans, da han bare er formidler av en vare.

– Lovstridig

Juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet sier at forbrukere som kjøper varer fra næringsdrivende ved netthandel har angrerett.

– At varen videreformidles av et mellomledd medfører ikke at forbrukeren mister angreretten, sier Haug.

Han legger til at det er et brudd på forbrukerkjøpsloven når forbrukerne ikke får varene sine.

Juridisk direktør Frode Elton Haug hos Forbrukerombudet og ansvarlig Foto: Heiko Junge/ NTB scanpix

– Dersom et selskap heller ikke har intensjon om å levere varene til kunden, er det også et veldig grovt brudd på markedsføringsloven, sier Haug.

På nettsiden til «Hengekøye-Eksperten» opplyses det at kunden har 30 dagers åpent kjøp, men at dette bare gjelder varer til ordinær pris – ikke rabatterte varer.

Dette er ifølge Forbrukertilsynet lovstridig.

– Det er i strid med angrerettloven, som gjelder ved all netthandel – selv rabatterte varer, sier Haug.

Mange klager

Forbrukervernlovgivningen stiller strenge krav til næringsdrivende som driver nettbutikk. Haug sier at de er viktig at disse kravene følges, slik at forbrukerne kan handle enkelt og trygt på nett.

Bare siden 1. juni har Forbrukertilsynet fått inn 28 skriftlige tips og klager på «Levsmart.no» og deres «Hengekøye-Eksperten».

– Det er såpass mange klager at vi er begynt å jobbe med saken for å se om vi skal foreta oss noe, sier den juridiske direktøren.

Torsdag hadde Forbrukertilsynet et møte om denne nettbutikken.

– Vi kommer til å gjøre nærmere rede for kravene som følger av både angrerettloven, markedsføringsloven og e-handelsloven i et brev til de ansvarlige for nettsidene, opplyser Haug.

17-åringen har ikke iverksatt tiltak med tilbakebetaling til sine kunder, da han avventer Forbrukertilsynets konklusjon i saken. Men han opplyser at han ikke har intensjon om å bryte norsk regelverk.

Etter at TV 2 begynte å jobbe med saken har 17-åringen lagt ut informasjon på nettbutikken om at det ikke lenger er mulig å kjøpe produkter, da han ikke klarer å å håndtere det store påtrykket alene.

Abonnementsfeller

Når det gjelder kundene som føler at de har gått inn i en abonnementsavtale som de ikke var klar over, er Forbrukertilsynet også her veldig tydelige.

Haug sier at enkelte næringsdrivende har abonnementsfeller på sidene sine. Men også der er angrerettloven tydelig at næringsdrivende er pålagt en omfattende opplysningsplikt før forbrukerne inngår en abonnementsavtale.

Haug legger til at det ikke alltid er like enkelt å finne ut hvilke sider for netthandel man kan stole på. Han anbefaler folk som er i tvil å sjekke rådene for å avsløre nettsvindel på Forbrukertilsynets sider.