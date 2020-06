Influenser sjokkerer: Venter barn med stesønnen

Kun 22 år gammel giftet Marina Balmasheva seg med ti år eldre Alexey Shavyrin. Fra et tidligere forhold hadde han sønnen Vladimir “Vova” Shavyrin. Den russiske influenseren oppdro stesønnen som sin egen i hele 13 år.

Nå har følelsene nådd nye høyder - forelskelse. Det melder danske Se og Hør.

Skilte seg fra ektemannen

Balmasheva forlot sin ektemann til fordel for den 15 år yngre stesønnen, og nå venter de altså barn sammen.

Den russiske influenseren har over 420.000 følgere på Instagram. Det var her hun først delte den sjokkerende nyheten om at hun og stesønnen var i et forhold, og hvor hun også nå delte nyheten om graviditeten.

Paret seg lykkelig forelsket ut på sosiale medier, og 35-åringen deler også en video hvor hun overrasker stesønnen, nå også kjæreste, med den positive graviditetstesten.

Gifter seg

På Instagrambilde står de med en positiv graviditetstest.

Under bildet skriver hun på russisk:

- Lei av å gjemme meg. Jeg vet at det fortsatt er langt igjen til deadline. Vi venter fortsatt på svarene fra ultralyden. Men jeg vil vise at alt i verden kan gjøres. Vi er fire uker på vei, og det er derfor vi nå har valgt å gifte oss, fortsetter hun i Instagram-innlegget sitt.