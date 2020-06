Neymar (28) anklaget for homofobi og trusler mot morens eks-kjæreste (22)

I videovinduet øverst kan du se Matchball-redaksjonens skråblikk på Neymars familieforhold.

Nå er Neymar i trøbbel for homofobe kommentarer rettet mot Ramos.

Det skjer etter det svært offentlige forholdet og bruddet mellom moren og hennes 30 år yngre kjæreste, der det blant annet kom frem at Ramos var biseksuell.

DA DE VAR VENNER: Neymar og Thiago Ramos. Foto: Instagram

I tillegg havnet 22-åringen på sykehus etter det som ble beskrevet som et uhell i hjemmet. Det tror Neymar lite på.

I et lekket lydklipp fra en samtale på livestreaming-tjenesten Twitch kommer det frem at fotballstjernen mener skadene kom som en følge av en krangel mellom moren og kjæresten.

Det er kommentarer i den samtalen som har ført til at Neymar nå er anmeldt av en organisasjon som kjemper for lesbiske og homofiles rettigheter, ifølge Mundo Deportivo som også har publisert lydklippet.

Han kaller selv morens eks-kjæreste for «viadinho», et nedsettende uttrykk brukt om homofile i Brasil, og bruker også flere negativt ladede ord for å beskrive ham.

Når en av vennene truer med å føre et kosteskaft inn i Ramos' anus, støtter Neymar forslaget.

Statsadvokaten i São Paulo har bekreftet at de har mottatt anmeldelsen, som omhandler seksuell diskriminering og trusler. Foreløpig har de ikke bestemt om de vil forfølge saken.

Paris Saint Germain-spillerens støtteapparat har ikke ønsket å kommentere det hele overfor Le Parisien.