Vil ha obligatorisk kurs for alle som skal kjøre fort på sjøen

Sjøfartsdirektoratet forslår en rekke nye regler for fritidsbåter. Alle som vil kjøre fort på sjøen må gå et eget kurs.

Den 1. juli skal Sjøfartsdirektoratet overlevere sin innstilling til nye sikkerhetsregler for fritidsbåter. Der ligger det en rekke nye endringer, blant annet krav om eget kurs for å kjøre fartøy som kan gå i mer en 50 knop. Dag Inge Aarhus, som er avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, sier de har jobbet grundig med innstillingen.

– Vi har lyttet til en rekke instanser når vi nå foreslår et nytt sertifikat for hurtiggående fritidsbåter. Det blir flere og flere hurtiggående båter og dette er et tiltak for å øke sikkerheten på sjøen, sier Aarhus til TV 2.

15 000 på kurs

I innstillingen går det frem at det finnes det 3000 - 4000 båter i Norge som kan gå fortere en 50 knop. I tillegg vil cirka 3500 vannscootere bli innbefattet i det nye regelverket.

– Vi har beregnet 2 personer per fartøy som må sertifiseres. Det betyr at omlag 15 000 personer må gå et nytt kurs i løpet av neste år, sier Aarhus.

Obligatorisk dødmannsknapp

Etter det TV 2 kjenner til legges det opp til et kurs som skal kunne avvikles på en dag. Det skal være en teoretisk del og så en praktisk del der man prøvekjører på sjøen.

Det ligger også flere andre regelendringer på bordet. Det skal bli obligatorisk med dødmannsknapp, en funksjon som stanser motoren dersom man faller i sjøen, på alle hurtiggående fritidsbåter.

Det kommer også strengere regler for utleie av båter på privatmarkedet.

Politisk behandling

Saken skal nå behandles politisk. Næringsminister Iselin Nybø venter en god debatt rundt sikkerhet. Hun lover at alle skal få rikelig tid til å ta det nye sertifikatet som trolig blir gjeldene fra neste år.

– Vi skal sørge for at folk som har hurtiggående båter skal få en periode før loven trer i kraft. Vi vet ikke når den vil gjelde fra, det er noe av det vi nå skal se nærmere på, sier Nybø.