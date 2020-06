Dropper å etterforske Besseberg for «dopingbedrag»

I mai skrev TV 2 at norske Økokrim har overtatt etterforskningen av Anders Besseberg. Han er nå mistenkt for «grov korrupsjon».

Sammen med elleve andre har Besseberg i flere år blitt etterforsket for såkalt «dopingbedrag» og korrupsjon i sin tid som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Nå forteller nordmannens østerrikske advokat, Norbert Wess, at saken har endret seg for hans norske klient.

– Ikke lenger en del av etterforskningen

– Norske myndigheter tok bare over deler av etterforskningen, delen med mistanke om korrupsjon. Det betyr at Bessebergs angivelige deltagelse i «dopingbedrag» av russiske utøvere nå ikke vil bli etterforsket videre, verken i Norge eller Østerrike, sier Wess til TV 2.

– Betyr dette at han ikke lenger er mistenkt for å ta imot bestikkelser for å skjule dopingjuks? Og at han nå bare er mistenkt for å ta imot bestikkelser med andre formål?

– Anklagen om «dopingbedrag» handlet om at Besseberg angivelig «hjalp» russiske skiskyttere til å få delta i konkurranser, selv om de brukte dopingpreparater eller metoder. Denne anklagen er ikke lenger en del av etterforskningen, sier han videre.

Det har ikke lyktes TV 2 å få kontakt med Besseberg til denne saken

Ordknappe om innholdet i anklagene om bestikkelser og korrupsjon

Wess påpeker videre at «verken jeg eller Besseberg vil kommentere den pågående etterforskningen, inkludert den siste utviklingen».

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke vil kommentere anklagene om bestikkelser, sier han.

Økokrim vil ikke svare på om den resterende etterforskningen, altså anklagene om bestikkelser og grov korrupsjon, omhandler doping eller andre forhold.

Wess vil, som han indikerer over, heller ikke være spesifikk på om korrupsjonsanklagene er knyttet til doping.

På spørsmål om når saken vil være ferdig etterforslet, gir Økokrim inntrykk av at det ikke er nært forestående.

– Etterforsking av økonomiske straffesaker tar erfaringsmessig en del tid. Sakene har ofte et komplisert faktum og omfattende rettslige spørsmål som må avklares, skriver førstestatsadvokat Trude Stanghelle i en e-post, og fortsetter:

– Saken gjelder mistanke om at Besseberg har mottatt mulig bestikkelser fra ledere i det russiske skiskytterforbundet. Det må gjennomføres flere etterforskningsskritt i utlandet, der norsk politi i svært liten grad har mulighet til å påvirke tidsbruken. Vi har satt de ressursene på denne saken som vi har funnet nødvendig, men kan dessverre ikke nå anslå når etterforskingen vil være avsluttet.

Bakgrunnen for etterforskningen

Etterforskningen mot Besseberg - og 11 andre - ble startet i april 2018 etter en politirazzia i IBUs hovedkvarter i Østerrike.

Ti av de tolv er mistenkt for det politiet kaller dopingbedrag, mens Besseberg og en person til er siktet for korrupsjon - eller «grov korrupsjon» som Økokrim nå omtaler det som. Tidligere generalsekretær i IBU, Nicole Resch, er den eneste andre navngitte personen av de totalt 12 som er under etterforskning.

Etterforskningen er knyttet til VM i skiskyting i 2017, mens korrupsjonsanklagene går tilbake til 2012.

Selv har Besseberg alltid avvist at han har mottatt penger for å manipulere og skjule russiske dopingprøver.

– Jeg mener at jeg ikke har gjort noe galt. Slik sett frykter jeg ikke noe, har han tidligere sagt.

Besseberg trakk seg som IBU-president kort tid etter at etterforskningen ble innledet.