Politiet advarer - mann skal ha kontaktet flere barn via populært spill

Politiet i Bergen advarer mot «Hoppemannen» som skal ha forsøkt å komme i kontakt med flere barn via nettspillet Fortnite, skriver Bergens Tidende.

Avisen viser til en bekymringsmelding som har begynt å sirkulere på sosiale medier, hvor en mann, som omtales som «hoppemannen», skal ha forsøkt å komme i kontakt med en rekke barn via det populære spillet Fortnite.

Politiet etterforsker

Politiadvokat Trine Frantzen bekrefter at politiet har åpnet en etterforskning i saken.

– Han bygger en relasjon til barna, og tilbyr dem v-bucks, penger og klær. Vi vet om konkrete barn som skal ha vært i kontakt med ham. De skal avhøres, sier hun til Bergens Tidende.

V-bucks er såkalte Fortnite-kreditts som kan brukes til å kjøpe ulike ting i spillet.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken, og påpeker at det enda er tidlig i etterforskningen. Frantzen ønsker heller ikke kommentere vedkommende har møtt noen av barna han har kontaktet.

Ingen mistenkte

Frantzen opplyser at det foreløpig ikke er noen mistenkte. Hun vil heller ikke kommentere om politiet vet om det faktisk har vært møter mellom barn og en voksen mann.

– Vi forsøker å finne ut hvem som har vært i kontakt med ham, hva denne kontakten har gått ut på og om det er samme mann, sier Frantzen.

Advarsel på Facebook

På Facebook-gruppen Fortnite Norge er det også lagt ut en advarsel om «Hoppemannen».

«Mannen er veldig opptatt av at barna ikke skal fortelle det videre til voksne, og har da fortalt dem hva de skal si om noen har spørsmål omhvor ting kommer fra. Dersom han hører at andre er tilstede når de spiller, logger han seg av. Hold øynene opp for navnet!», står det i innlegget.

Dette er imidlertid ikke første gang «Hoppemannen» dukker opp i norske medier. Ifølge Bergens Tidende skal en mann ha blitt kjent over hele Norge etter at han flere ganger skal ha oppsøkt unge gutter for å få dem til å sparke, slå og hoppe på ham mot betaling.

Fortnite er et av verdens mest populære nettspill. Spillet har tolv års aldersgrense, og man kan spille alene eller sammen med andre.